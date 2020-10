El paquete de medidas que anunció este jueves por la tarde el ministro de Economía, Martín Guzmán, tuvo impacto directo en la principal actividad económica de San Juan: la minería. El Gobierno nacional bajará de 12 al 8% las retenciones para este sector, un pedido reiterado de las empresas que le ponían reparos a nuevas inversiones, entre otras cosas, por esta alícuota.

Poco después de participar del anuncio, el sanjuanino Alberto Hensel, que conduce la Secretaría de Minería de la Nación, habló con DIARIO DE CUYO y dejó sus primeras impresiones: "Es una muy buena medida, genera confianza en los inversores".

Entre los argumentos del sector para avanzar con esta reducción está el que establecer con claridad los derechos de exportación a la minería evita condicionar la producción evitando el acortamiento de la vida útil de los yacimientos y el desaprovechamiento de mineral por el desarrollo de proyectos en menor escala ya que ello impacta en las exportaciones, el empleo, la generación de divisas y los tributos a recaudar por el Estado.

Los proyectos mineros que hoy están produciendo y tributando en Argentina, han sido alcanzados por tratamiento dispares en la aplicación de alícuotas de retenciones por exportación que van desde el 5%; 10%; 12%, 4 pesos por dólar exportado, etc. Tal disparidad y variación quedó zanjada por la Ley 27.541 de Solidaridad Social en su artículo 52, párrafo 6, que impone a la actividad minera tributar un derecho de exportación que no sea superior al 8% del valor imponible o del precio oficial FOB.



Si bien el Decreto N° 99/2019 reglamenta varias disposiciones de la Ley 27.541, no especifica a las actividades mineras. En virtud de ello se propicia la reglamentación al artículo 52 de la Ley 27.541, fijando la alícuota de los derechos de exportación en el tope permitido (8%).