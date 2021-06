Los propietarios de viviendas de alquiler y las inmobiliarias locales comenzaron a informar ayer que el pago del alquiler a partir del 1 de julio tendrá un aumento del 34,7%, lo que generó un malestar generalizado. Por un lado, los propietarios están enojados porque el ajuste queda muy por debajo de la inflación y no podrán aumentarlo por un año. Por otro, los inquilinos que buscaron mucho tiempo contar con esta actualización anual, porque aseguran que es más conveniente y barata que los ajustes semestrales, también salieron a denunciar que se ha producido un gran aumento en los valores del canon para quienes van a alquilar por primera vez. Se han aplicado aumentos superiores para "cubrirse" de disparadas inflacionarias, ya que ahora por ley deben congelar el precio doce meses. Por ejemplo, para alquilar una casa en Rawson de 3 dormitorios por primera vez hay que contar con cerca de 100.000 pesos, entre lo que sale el canon mensual, el mes de deposito, más el mes que se paga de comisión a la inmobiliaria, además de gastos de contrato, aforo e inscripción en AFIP. La comisión de Estadísticas del Colegio de Corredores Inmobiliarios, coordinada por Ivan Orozco, proporcionó los valores actuales del mercado locativo (ver infografia), y los departamentos de 2 dormitorios ahora superan los $22.000 mientras que las casas que a fines del año pasado costaban $22.000 ahora rondarán los $34.000 por mes. El dato cobró relevancia ayer cuando el Banco Central comenzó a publicar el nuevo índice de actualización que se aplicará en los contratos de alquiler de viviendas familiares a partir del mes próximo, según establece la nueva Ley de Alquiler 27.551 que comenzó a regir en el país. Ese índice es sólo para viviendas familiares (ver Locales comerciales), y es variable, por lo que a medida que vayan venciendo los contratos a lo largo de los meses siguientes, ira subiendo; ya que surge de un cálculo promedio que combina salarios estatales con el IPC del INDEC. Mauricio Turell, secretario de la Cámara de la Construcción e Inmobiliaria, informó que para el caso de una vivienda que tenía un alquiler de $20.000 desde julio comenzará a pagar $8.000 más con el aumento "de una sola vez, no en forma semestral como era antes". Víctor Bazan, desde la Sociedad de Inquilinos, manifestó sentimientos encontrados. ""La ley de alquiler es buena, con la actualización anual los inquilinos estamos ganando a la inflación por varios puntos. Venían aumentando 25% semestral, y de seguir así ahora estaríamos con una suba del 50% anual", dijo al defender la medida. Pero también admitió un daño colateral: ""Los propietarios e inmobiliarias están enojados y están sobrevaluando las viviendas, están aumentando drásticamente los alquileres para quien debe alquilar por primera vez", denunció. Dijo que están repartiendo una encuesta a todos los inquilinos sanjuaninos para que unas vez que tengan los resultados, pedir una reunión con el gobernador Uñac para pedirle que intervenga de alguna manera. Pablo Domínguez, presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios, dijo que hay quejas en todas partes. ""A ninguna de las partes le sirve porque un incremento junto de todo un año es más costoso para el inquilino que cuando era semestral, más cuando los sueldos están atrasados. Y al propietario también lo perjudica porque el índice está por debajo de la inflación", señaló. Frente a esto último dijo que hay una gran retracción de la oferta de viviendas y agregó que ahora hay incertidumbre porque nadie sabe con anticipación cuánto va a pagar o cobrar. En coincidencia, Turell agregó que debido a que muchos propietarios decidieron cerrar la casa y no alquilar, hoy un inquilino necesita disponer de aproximadamente 90 días para encontrar un alquiler por la escasez de la oferta. ""La demanda supera casi en un 80% la oferta en San Juan", aseguró, y opinó que esta medida le ha hecho perder el interés al inversor en apostar al ladrillo.



Locales comerciales

El índice elaborado por el Banco Central para ser aplicado en la Nueva Ley de Alquileres es sólo para las locales de viviendas familiares. El alquiler de locales comerciales queda fuera de esta normativa y según informó el Colegio de Corredores, la actualización semestral es de 19%.