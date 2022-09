Nadie esperaba una caída así. En el momento menos indicado, Atlanta dejó en suspenso lo que parecía ser el camino a la clasificación al Reducido. El segundo golpe en serie tras la caída en Caseros, terminó estremeciendo la vida interna del plantel de San Martín que ahora tendrá dos semanas para rearmarse. El que puso la cara, como siempre, fue el entrenador Raúl Antuña que no ocultó nunca su amargura por la caída: "Estamos mal. Dolidos, muy apenados porque no esperábamos perder así. Si bien tuvimos enfrente a un equipo que nos complicó, que nos cerró caminos, que nos puso incómodos, pudimos crear no menos de tres ocasiones netas de gol que bien pudieron cambiar el destino final del partido. La de Tomás Fernández en el primer tiempo, luego la de Franco y más tarde la de Penco en el complemento fueron llegadas netas que debieron ser gol. Pero esto es fútbol y duele perder pero puede que pase. Me quedo con la actitud y la entrega de todos en el equipo que nunca dejaron de buscar. Esto ahora se rearma a partir de la actitud, de la personalidad. Hay que recuperarse rápido, salir de este bache que nos complicó en el cierre de la fase clasificatoria y buscar la plaza en el Reducido con lo que siempre propusimos. Hoy Atlanta nos dio un golpe duro e inesperado pero San Martín tiene que ponerse de pie rápido y sabiendo que esta categoría es compleja, hay que seguir creyendo en lo nuestro".

La caída ante Atlanta fue la segunda derrota como local en el ciclo Antuña

Otro de los que se animó a resumir las vivencias de la caída ante el Bohemio fue el volante Damián Lemos: "Nos duele perder así porque estamos en un momento decisivo de la temporada. Nos encontró este bajón futbolístico en este tramo donde todo cuesta y hay que afrontarlo. Atlanta nos planteó un partido muy incómodo, no nos permitió soltarnos como lo hacemos siempre de locales pero hay que dar vuelta la página pronto. Ahora, viendo lo que se nos avecina, creo que el desafío de ir a ganar como visitantes en Chaco es lo mejor que nos podría pasar para demostrarnos que somos capaces de revertir eso que nos vino pasando como visitantes. Es todo demasiado parejo en esta Primera Nacional y cuando empezó este proceso el objetivo era estar en la pelea por el ascenso. Para eso, tenemos que meternos en el Reducido y San Martín irá a buscarlo".

Instituto postergó fiesta Celeste

Triunfo. Chacarita metió otra victoria y alcanzó la zona de Reducido.

Instituto de Córdoba venció como visitante a Flandria por 4-0, resultado que le permitirá continuar matemáticamente con esperanzas de darle caza a Belgrano, único líder, a falta de tres fechas para el cierre del torneo de la Primera Nacional de fútbol. El conjunto "rojiblanco" que dirige el DT Lucas Bovaglio, reúne 62 unidades en la clasificación y quedó en la posición de escolta a cinco de su par "celeste", que hoy cerrará la realización de la 34ta. Fecha enfrentando como local a Defensores de Belgrano, a partir de las 21.30.

En tanto, Chacarita Juniors (46 puntos), que pugna por ingresar al Reducido por el segundo ascenso a Primera, consiguió su segunda victoria consecutiva, al doblegar como visitante a Guemes de Santiago del Estero (37), por 1-0. También ganó Deportivo Morón (46), que alcanzó su segundo triunfo en hilera, al doblegar por 1-0 a Mitre de Santiago del Estero (40). En procura de escaparle a la parte baja de la tabla, Tristán Suárez (28) reaccionó y rescató una igualdad 2-2 como visitante de Almirante Brown (41), en Isidro Casanova.