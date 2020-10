Tras la confirmación oficial del séptimo pago del programa ATP (Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción), vuelve a surgir el interrogante sobre el cobro del IFE 4 (Ingreso Familiar de Emergencia). Fernanda Raverta, directora ejecutiva de la Anses, sostuvo este viernes que "está en evaluación" la cuarta etapa del bono extraordinario de $10.000 destinado a trabajadores informales y monotributistas que vieron reducidos sus ingresos desde el comienzo de la cuarentena por coronavirus.

La titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social dijo en declaraciones a periodistas en la Casa Rosada que "no está confirmado en IFE 4" pero que "está en período de evaluación". Luego agregó que "el Gobierno tiene la enorme responsabilidad de reactivar la economía y generar trabajo".

Según estimaciones oficiales, unas 124.000 empresas accedieron al programa ATP en septiembre. Mientras los tres primeros pagos del IFE fueron percibido por 8,9 millones de personas de todo el país, lo que representó un esfuerzo del Estado de casi $90.000 millones en cada cuota.

En el mismo sentido, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo dijo esta semana que "el IFE 4 está en evaluación, aún no está definido" y sostuvo que "el IFE ha sido y es una política central para sostener gran parte de los ingresos de familias que se quedaron sin ingresos".

Una petición publicada en la plataforma change.org ya suma más de 20.412 firmas para que la Anses continúe con el otorgamiento del bono de $10.000 que fue lanzado para asistir a casi 9 millones de trabajadores informales cuyos ingresos se redujeron durante la cuarentena por coronavirus.

* Cuáles fueron los requisitos para cobrar el IFE

- Estar desocupado.

- Estar trabajando en la economía informal.

- Ser monotributista inscripto en la categoría "A".

- Ser monotributista inscripto en la categoría "B".

- Ser monotributista social.

- Ser trabajador de casas particulares.

- Estar domiciliado en el territorio nacional.

- Ser argentino, nativo o naturalizado.

- Tener residencia legal en el país no inferior a dos (2) años contados desde la fecha de esta solicitud.

- Tener entre 18 y 65 años.

- No convivir con los padres en caso de ser menor a 25 años.

- No estar registrado como monotributista en la categoría "C" o una categoría superior, y no estar registrado en el régimen de autónomos.

- No tener miembros del grupo familiar registrados como monotributistas en la categoría "C" o una categoría superior ni registrados en el régimen de autónomos.

- No encontrarse privado de la libertad, bajo cualquier modalidad.

- No percibir, ni el solicitante ni algún miembro del grupo familiar, ingresos por: trabajo en relación de dependencia registrado en el sector público o privado; prestación por desempleo; jubilaciones, pensiones o retiros de carácter contributivo o no contributivo, sean nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tampoco ser beneficiario de planes sociales, salario social complementario, los programas Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales. Quedan exceptuados los ingresos provenientes de la Asignación Universal por Hijo o Embarazo o Progresar.

Fuente: La Nación