El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; afirmó que en la Argentina se debe recuperar la inversión nacional antes que tratar de atraer inversiones internacionales, como estrategia para encarar la pospandemia, e instó a los industriales a poner nuevas líneas de producción en marcha. El funcionario cerró la última jornada del primer Coloquio Industrial región Cuyo que se realizó ayer mediante videoconferencia, y en el cual la Unión Industrial de San Juan fue coorganizadora junto con sus pares de Mendoza y de San Luis. El funcionario dijo que es necesario recuperar la inversión nacional y que los industriales inviertan primero y que después vendrán las inversiones extranjeras. "Es un momento complejo, la pandemia ha puesto en foco cadenas de valor más cortas y la necesidad de producir en diferentes países. Está demostrado que los países con sistemas productivos más fuertes han tenido mejor reacciona la pandemia. Entonces creo que debemos complementar la inversión nacional con la extranjera", indicó. Agregó que hay muchos industriales que tienen capacidad ociosa y que con alguna inversión pueden poner líneas de producción en marcha, y también señaló que hay muchos ahorros de argentinos que bien podrían volcarse a la inversión. Al ser consultado sobre cuáles son las medidas nacionales tendientes a mejorar la competitividad de la industria señaló que en el presupuesto hay un aumento muy significativo en desarrollo productivo, de más del 115% y agregó que para reducir las brechas regionales existirá a partir del 2021 un fondo de garantías de $115 mil millones para apalancar el financiamiento de las pymes. Respecto al régimen promocional que espera con urgencia la industria cuyana -el restablecimiento del Decreto 814 para compensar los Aportes Patronales con el IVA, de acuerdo a la distancia al puerto-; dijo que el gobierno nacional lo tiene en estudio.""Estamos analizando de qué manera compensamos los costos con mayor distancia al puerto de Buenos Aires" dijo y en alusión al túnel de Agua Negra, agregó que ""también trabajamos en la manera de fortalecer la salida hacia el Pacífico en una infraestructura que permita reducir los costos logísticos". ""No queremos hacer un parche, sino un esquema de ley que permita crecer no un año o dos, sino una década", señaló. Por su parte el gobernador Sergio Uñac que también participó en la videoconferencia dijo que para contribuir a una Argentina federal se debe incentivar la producción, porque los Estados en sí mismos no son generadores de empleo ni de riqueza. Respecto a las oportunidades que brinda San Juan para el desarrollo industrial destacó la baja de la presión fiscal, con la eliminación del cobro de algunos impuestos surgidos luego del acuerdo San Juan; la sinergia con las universidades y los sectores de Educación Técnica que permiten generar recursos humanos adecuados, la baca conflictividad laboral y social, y que la provincia ha hecho punta en el desarrollo de las energías alternativas.

Fortaleza y debilidad de logística y conectividad



El presidente de trenes argentinos Daniel Vispo dijo que en el presupuesto nacional está previsto la toma de un crédito chino por U$S 1.700 millones "que le va a cambiar la vida" al ferrocarril San Martín, al renovar 1.100 km, y recordó que el 32% de la carga transportada entre enero y septiembre de 2020 provino de Cuyo. Por su parte Sebastián Lavandeira, secretario de Estado de San Luis destacó la eficiencia lograda en esa provincia donde circulan 25 bitrenes. Entre los beneficios enumeró la seguridad vial y el menor daño de los pavimentos por la distribución de los ejes y propuso integrar la red de infraestructura para el desarrollo de este sistema de transporte en Cuyo y el resto del país. Por último Patricia Ortiz, presidente de Bodegas de Argentina, cuestionó los altos costos logísticos. Dijo que colocar un vino argentino en Estados Unidos, Inglaterra y China tiene entre 40 y 60% costos logísticos más altos que un vino chileno, y agregó que llevar un contenedor al puerto de Valparaíso sale entre un 50 y un 60% más barato que llevarlo al puerto argentino.

Las propuestas para corregir asimetrías



En el panel de asimetrías regionales y cómo corregirlas, Claudio Zuchovicki, de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires dijo que hay que perder el perjuicio a la promoción industrial y considerarla un "incentivo fiscal". Agregó que hay que traer inversiones y destacó que hoy el riesgo privado es más bajo que el del Estado. También dijo que hay que considerar la sustentabilidad en la inversión porque hay mucho financiamiento para empresas que cuiden el planeta, y considero que entre las ventajas que puede dar un país para atraer inversores, la baja de impuestos es un buen ingrediente. Pablo Dragún, economista de la UIA; propuso mejorar la logística y la infraestructura, restablecer el decreto 814 para las economías regionales, reducir las cargas patronales para dar previsibilidad al sector productivo, e implementar planes industriales 4.0 que permitan reducir la brecha digital y mejorar la conectividad. Fernanda Secco, gerente de Minera Andina del Sol, destacó las posibilidades de desarrollo de infraestructura y economía que aportan los proyectos mineros cómo es el caso de Veladero.