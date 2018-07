Por la caída de ventas, la incertidumbre económica y ante la desesperación por vender, los comerciantes comenzaron hace un par de semanas con liquidaciones de 2x1 y descuentos. Ahora con el outlet las ofertas serán más agresivas con el objetivo de rematar toda la mercadería que tenían en stock.

Se trata de un clásico que ya va por su octava edición en la provincia y que toma relevancia en tiempos de recesión: mañana arranca un período de 20 días en el cual unos 7.000 comerciantes de la provincia rematarán toda la mercadería invernal que tienen en stock con descuentos desde el 30% sobre el precio real, según aseguró Hermes Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio de San Juan. El empresario promete que los sanjuaninos no solo encontrarán ropa y calzados, sino también algunas "gangas" en electro, ya que algunos locales del rubro se sumarán con propuestas interesantes, a la espera de estimular el consumo. ""Por ejemplo algunos negocios ofrecerán descuentos interesantes en equipos de aire frío/calor, que serán una buena oportunidad para aprovechar ya que sirven para todo el año", aseguró.



No es todo. Los comerciantes que vienen con ventas alicaídas después del sacudón del dólar y la devaluación del peso hace un par de meses, buscarán aprovechar el efecto "Día del Niño" y pondrán el énfasis y los mayores descuentos en calzado y ropa infantil. Eso sí, las mejores ofertas serán de contado, porque los comerciantes necesitan rematar stock y juntar plata para la compra de la próxima temporada primavera-verano.



En el outlet se anotaron los principales centros comerciales sanjuaninos, tales como los de Capital, Rawson y Pocito, aunque suponen que terminarán sumándose todos en esta estrategia comercial. Carina del Valle Quiroga, presidenta del Centro Comercial e Industrial de Rawson, señaló que en ese departamento arrancan mañana todos los locales que están sobre el Boulevard Sarmiento, la calle más céntrica, ""pero con el correr de los días se contagian todos con alguna promoción". Eso sí, en ese centro comercial la estrategia de descuentos se mantendrá durante todo el mes, hasta el viernes 31 de agosto; es decir 10 días más que el resto de los centros.



""Aunque no se le exige al comerciante un piso de descuentos, calculo que el promedio de rebajas será del 50%", dijo Quiroga, quien destacó que el outlet será una inmejorable oportunidad para aprovechar a comprar calzado y ropa infantil, abrigos de mujer y hombre, mangas largas y botas cuando aún siguen los días fríos. Para los comerciantes esta estrategia buscará mantener a flote las ventas que este invierno sufren las consecuencias de una economía en crisis: salvo febrero, todos los meses han tenido saldo negativo, según los datos de la Cámara de Comercio (ver recuadro). Incluso en junio, por el Día del Padre, no se notó el pico que suele presentarse normalmente para esta fecha. ""Las cifras de julio aún no las tenemos, pero vienen en baja; como las anteriores", adelantó Rodríguez. Es que cuando hay incertidumbre respecto a la economía, lo primero que se recortan son las compras en el comercio, y se destina el salario solo a los alimentos. Además, las prendas de otoño-invierno tienen habitualmente un precio más elevado que la mercadería más "liviana" que se comercializa cuando llega el calor.





>Caída de ventas

En lo que va del año, todos los meses se registró una baja en las ventas en unidades, a excepción de febrero, que sigue siendo el único mes que cerró con saldo positivo este año, con un aumento del 1,4 por ciento. Durante el primer mes de 2018, el descenso fue de 2,2 por ciento; en marzo la caída llegó al 1,6 por ciento; y en abril la merma registrada fue del 1,8 por ciento, según los datos de la Cámara de Comercio de San Juan. En mayo pasado, el descenso de las ventas alcanzó el 3,5 por ciento y en junio cayeron 3,8 por ciento, comparados con el 2017.



>Día del Niño

Ayer se conoció que el domingo elegido para festejar el Día del Niño este año es el 19 de agosto, confirmó la Cámara de Comercio de San Juan. La fecha se modifica de acuerdo a las necesidades del mercado y había ideas para adelantarlo que no prosperaron.



>Fechas de "remate"

El comercio sanjuanino arrancó en el 2010 con la modalidad de organizar outlets para rematar stocks de temporada y juntar plata para la próxima. Se hacen tres veces en el año: en enero, para liquidar verano; en julio o agosto, como ahora y en noviembre.