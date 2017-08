Acuerdo. El director Giannoni y los ministros Hensel, de Minería, y De los Ríos, de Educación, en la firma del convenio para capacitación de estudiantes.

El director Ejecutivo de la mina Veladero, Fernando Giannoni, anunció ayer que la Barrick tiene previsto contratar 130 empleados, que serán incorporados el próximo mes, para avanzar en la determinación de la factibilidad del proyecto Lama. La mayor cantidad de personal es necesaria para definir si es viable o no hacer la mina subterránea del lado sanjuanino, una cuestión que la empresa quiere tener lista para fin de año.



La novedad se produjo durante la firma de un convenio con el Ministerio de Educación de capacitación de los estudiantes, en particular de Iglesia y Jáchal (ver aparte).



La idea original de la empresa era llevar adelante un proyecto binacional, denominado Pascua-Lama, pero una denuncia por un problema ambiental que se produjo en Chile en el 2013 paralizó el proyecto. No obstante, con la llegada del socio chino, Shandong Gold, que adquirió el 50% de Veladero, creció la posibilidad de avanzar primero con Lama, del lado argentino. Y en ese sentido parecen estar encaminados los trabajos ahora.



“Estamos en una etapa de exploración muy avanzada y esperamos terminar los estudios en los próximos meses para tener una definición para fin de año”, dijo Giannoni.



El director Giannoni dijo que actualmente trabajan 800 personas en la mina Veladero.

La profundización de las tareas de exploración le permitirán a la empresa si la mina subterránea es factible o no.

Las primeras señales de las intenciones de la compañía se conocieron en febrero pasado cuando, al emitir un reporte financiero, la minera incluyó al proyecto Pascua-Lama en un apartado especial, donde detallaba el desarrollo potencial de minas de la firma en distintas partes del mundo. Y anunciaba la intención de iniciar “un estudio de prefactibilidad para evaluar si es posible desarrollar Lama como una mina subterránea”. Eso implicaba analizar distintos métodos de explotación del proyecto.



Una de las grandes ventajas de que la mina sea subterránea radica en que no estaría sujeta a las inclemencias del clima como lo está Veladero. Por el mal clima en alta cordillera, con viento blanco, tormentas eléctricas, intensas nevadas y temperaturas de hasta 35 grados bajo cero, se llegan a suspender las actividades en la mina hasta por diez días.



Según informó el director Ejecutivo, la intención de la compañía es ampliar la exploración en 13.000 metros. Y destacó que “mientras algunos dicen que la minería despide gente, nosotros estamos contratando más personal”.

Sobre el porqué de la necesidad de más personal explicó que “hay que tener más precisión en cuanto a la presencia de mineral y esto requiere más exploración”.



El director Ejecutivo también se refirió a la llegada del socio chino, sobre la cual dijo que ”ahora la empresa es operada con dos socios, Barrick y Shandong y cuando se incorpora una empresa con las características de esta última se trata no sólo de un aporte de capital sino también de know how (conocimientos técnicos)”.



Con la incorporación del nuevo socio de Barrick, incluso se mencionó que iba a cambiar de nombre la sociedad, pero todavía no se ha producido.



Tras el último incidente en Veladero, Giannoni dijo que ahora “la mina está operando con normalidad”.









Acuerdo educativo

El acuerdo suscripto ayer entre los ministerios de Minería y de Educación de la provincia con los directivos de la mina Veladero tiene como objetivo potenciar las oportunidades de desarrollo de los planes educativos y de capacitación para los estudiantes de la provincia, en particular de Iglesia y Jáchal.



Entre los programas, articulados con el Ministerio de Educación, que se pondrán en marcha se encuentran el llamado “FineS” (Finalización de Estudios), que es una oportunidad para finalizar el bachillerato para adultos y el secundario.



También se pondrán a disposición aulas móviles para el dictado de cursos de diversos oficios, además de los cursos teórico-prácticos de diferentes disciplinas relacionadas o no con la minería, tales como electricidad, mecánica, computación e idioma. También los estudiantes podrán capacitarse en el diseño, construcción y administración de redes de comunicaciones, como así también desarrollar habilidades para competir laboralmente en el mundo tecnológico.