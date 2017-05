En el marco del Día de la Minería, el presidente de la Cámara Minera, Jaime Bergé, hizo una férrea defensa de la actividad y planteó: “Uno se pregunta: ¿Realmente los incidentes en Veladero son graves?”.

Durante su discurso en medio del acto oficial desarrollado como todos los años en el patio de la Casa Natal de Sarmiento, Bergé afirmó que “no tengo nada de qué avergonzarme de la minería, de San Juan. Al contrario, creo que a cualquier país del mundo le gustaría tener los recursos que existen en San Juan para desarrollar la actividad”.

A la vez, agregó: “Parece que los sanjuaninos a veces sentimos vergüenza de las riquezas de las que nos ha dotado Dios, que tenemos miedo de mostrarla, de sacarla, de transformarla en recursos verdaderos. Uno se pregunta, ¿realmente los incidentes en Veladero son graves? Yo no tengo conocimiento de ninguna afectación de vidas humanas, de la flora, la fauna. Sin embargo uno escucha de allá, del centralismo porteño, otras cosas”.

Y continuó: “Hablan de nuestros recursos como si supieran, no saben nada. No saben que su Riachuelo tiene cianuro. No saben que del cianuro que ingresa al país sólo entre el 15 y 20 por ciento se usa en la actividad minera y el 80% se usa en grandes centros urbanos, en las fábricas de plástico, en las curtiembres y en una multitud de actividades industriales. Pero eso no importa, lo que les importa es la minería que se desarrolla en San Juan”.