El mayor criptoactivo del mundo, Bitcoin (BTC), cotizaba hoy en torno a los US$ 26.000 después de registrar su peor semana desde noviembre de 2022, en un contexto en el que la suba de los bonos del Tesoro de EEUU genera dudas en los compradores, ante el temor a que las tasas altas de interés se mantengan durante más tiempo del esperado.



El activo digital cotizaba esta tarde cerca de un mínimo de dos meses, después de perder más del 10% la semana pasada, mientras que otras criptomonedas de menor volumen de mercado como Ether, XRP y otras también mantenían pérdidas similares.



La caída de la semana pasada fue el mayor desplome del mercado desde el colapso de la plataforma FTX, en noviembre de 2022.



El argumento detrás de la caída obedece, según analistas, a que el rendimiento de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos a 10 años es de 4,35% anual, un récord desde 2007.



Esto se debe a que hay una venta masiva global de bonos, lo cual refleja el riesgo de un período prolongado de restricciones y ajustes monetarios para sofocar la inflación que, por ende, presagia una liquidez limitada para los activos más riesgosos como las acciones y las criptomonedas.



Los principales banqueros centrales se reunirán este viernes en Jackson Hole, para el simposio anual de la Reserva Federal (FED), donde analizarán la perspectiva de la política monetaria hacia los próximos meses.



"El mercado espera que haya una retórica moderada en Jackson Hole. Aun así, no creo que vayan a ser moderados", dijo Tony Sycamore, analista de mercado de IG Australia Pty, en declaraciones a Bloomberg.



Sycamore espera que el S&P 500 -principal índice bursátil de Wall Street- caiga "otro 2% a 3%" en medio del aumento del rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y, en consecuencia, Bitcoin extienda su caída a aproximadamente US$ 25.000.



De todas formas, existen señales técnicas seguidas por los analistas de gráficos que muestran un panorama mixto, ya que un indicador de impulso conocido como índice de fortaleza relativa de 14 días sugiere que Bitcoin está cerca del nivel de mayor sobreventa desde mediados de 2022.



Otras métricas apuntan a una renuencia entre los inversores minoristas e institucionales a comprometerse con las criptomonedas tras la caída del año pasado, las explosiones como FTX y un panorama regulatorio en constante cambio.



Por ejemplo, los volúmenes promedio diarios en intercambios centralizados de activos digitales en los últimos cuatro meses fueron los más bajos desde octubre de 2020, cuando el Bitcoin rondaba los US$ 10.000, según la compañía de investigación Kaiko.