El Bitcoin (BTC) volvió a superar hoy miércoles los 57.000 dólares y se acerca a su máximo histórico de US$ 58.350 luego de cuatro días de crecimiento ininterrumpidos, en medio de un clima de mayor optimismo en los mercados financieros y del avance en el Congreso de los Estados Unidos de un nuevo paquete de estímulo por 1,9 billones de dólares.

La principal criptomoneda alcanzó esta tarde los US$ 57,224.97, un aumento del 6% en las últimas 24 horas y de más del 30% en apenas 10 días, luego de que tocara un mínimo de US$ 43.500 el domingo 28 de febrero, según el portal especializado Coinmarketcap.

De esta forma, la capitalización de mercado del BTC -la suma de todas las unidades de Bitcoin por su valor de mercado- superó hoy el US$ 1 billón por primera vez desde febrero, y está en camino a superar el récord de US$ 58.350 que alcanzó el pasado 21 de febrero.

El aumento en el precio del BTC se produjo incluso a pesar de que el dato de aumento de precios al consumidor en los Estados Unidos fue menor del esperado, lo que demuestra que las presiones inflacionarias aún son moderadas en ese país.

Los defensores de Bitcoin sostienen que el activo digital es una cobertura contra un futuro aumento de la inflación, ya que su emisión es limitada, luego de las medidas de apoyo fiscal y monetario inundó los mercados financieros con liquidez durante el año pasado.

En ese sentido, el Congreso de los Estados Unidos aprobó hoy un nuevo paquete de estímulo por US$ 1,9 billones que, entre otros, tendrá como destino la asistencia directa a familias con ingresos menores a US$ 100.000 al año, que recibirán transferencias por US$ 1.400 por cada integrante del grupo familiar.

Los detractores sostienen que la criptomoneda se encuentra en una burbuja impulsada por estímulos que probablemente explote y que la criptomoneda no tiene un "respaldo real", por lo que quienes la compran sólo pueden valorar la tecnología subyacente.

Aún así, los activos digitales siguen recibiendo apoyos de distintas empresas e inversores institucionales como NYDIG, un proveedor de servicios financieros relacionados con Bitcoin, que anunció que recaudó US$ 200 millones de inversionistas, incluido Stone Ridge Holdings Group, Morgan Stanley, New York Life, MassMutual y Soros Fund Management, según reportó Bloomberg.