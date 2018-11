Pau Roca cuenta con el apoyo de la mayoría de organizaciones de vinos europeos de calidad. De resultar ganador, a partir del 1 de enero de 2019 sería el primer español en acceder a este puesto.

Mañana, en Punta del Este, Uruguay; los países vitivinícolas van por tercera vez a una elección para dirimir quien será el nuevo director de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) y la contienda electoral ha desnudado un tironeo en la vitivinicultura argentina.

Es que los bodegueros de San Juan y de Mendoza, nucleados en la Corporación Vitivinícola Argentina, junto a los gobiernos de ambas provincias enviaron una nota a la Cancillería argentina transmitiendo un apoyo expreso al secretario general de la Federación Española del Vino (FEV), Pau Roca, uno de los candidatos.

De esta manera los industriales y provincias se plantan ante la Nación para que en esta oportunidad cambie su voto, ya que en los dos intentos anteriores Argentina se volcó a favor del otro postulante, John Barker, nominado por Nueva Zelanda. En los intentos anteriores ningún candidato consiguió la mayoría de los votos.

El presidente de la Coviar, el sanjuanino Angel Leotta, dijo que la entidad está haciendo "una ardua tarea para participar activamente de la OIV" y sus miembros han llegado a la conclusión que tienen chances de lograrlo con el español "que ya ha venido al país y ha profesado su apoyo a la vitivinicultura argentina". Leotta agregó que la industria vitivinícola se siente más cerca de Roca porque se inclina a implantar políticas vitivinícolas con los pequeños productores, mientras que Barker, en sintonía con la vitivinicultura de Estados Unidos, se acerca más a las grandes corporaciones multinacionales. El ministro de Producción, Andrés Díaz Cano, dijo ayer que el Gobierno provincial apoya a Roca, lo mismo que su par mendocino, y por eso ambos lo expresaron con su firma en el documento con la petición en ese sentido que fue enviado a la Nación.

Pero en el sector informaron que Cancillería votó en contra de lo que quieren los bodegueros por "cuestiones políticas", y por un informe a favor de Barker que pasó el Instituto Nacional de Vitivinicultura. No es la primera vez que el sector vitivinícola manifiesta a funcionarios de la Secretaría de Agroindustria, de Cancillería y al propio presidente Macri (el pasado mes de septiembre cuando estuvo en la mesa de competitividad) la importancia de apoyar al candidato nominado por España.

"El candidato neocelandés, quien además de no tener prácticamente chances de ganar la elección, no ha comentado sus ejes de trabajo con sus pares vitivinícolas argentinos, al contrario de Roca quien se ha reunido con entidades vitivinícolas nacionales, como así también autoridades provinciales y nacionales. Roca ha informado sobre sus propuestas, sus objetivos y su plataforma en el caso de ser elegido director, y el análisis de estas presentaciones ha motivado al sector vitivinícola argentino a apoyarlo" dijo Leotta. Ayer en el sector no se conocía con certeza que harán los representantes nacionales en la Asamblea que se está desarrollando desde ayer en Uruguay en relación al voto de nuestro país para el cargo de director General en la elección que tendrá lugar hoy.

La OIV es la organización científica y técnica intergubernamental, fundada en 1924, que actúa en todos los ámbitos referentes a la uva y al vino en el mundo, teniendo 46 países miembros y 12 organismos internacionales como observadores.





Día del Vino