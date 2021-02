La Cámara de Bodegueros salió a desmentir que el precio del kilo de uva básica de $20 fijado como referencia para el programa de financiamiento vitivinícola destinado a productores y bodegueros haya resultado de un acuerdo entre las partes en la Mesa de Consenso Vitivinícola, tal como informó el ministro de Producción, Andrés Díaz Cano. El presidente de la entidad industrial, Mario Pulenta, dijo que participó del encuentro, y allí sólo se limitó a escuchar el programa de Gobierno que informó el ministro, y que eso no significa que el sector haya avalado ese valor -"no es el valor de mercado", dijo- y que por lo tanto no se puede mencionar que hubo un consenso entre bodegueros y viñateros. Otra entidad que reúne a bodegas trasladistas, la Cámara Vitivinícola, se sumó ayer a las críticas, al anticipar que ningún socio de la entidad va a convalidar un precio que es $2 superior al que establece el mercado. "Ninguna bodega trasladista va a pagar $20 el kilo de uva", dijo Angel Leotta, presidente de esa otra entidad bodeguera. El miércoles pasado, al término de la cuarta reunión virtual de la Mesa, el ministro Díaz Cano, anunció que se logró un acuerdo de partes al fijar el valor de $20 para el kilo de uva básica. Antes, el 11 de febrero pasado, el funcionario había afirmado que en San Juan no se iba a disponer un precio como hizo Mendoza, sino que dejaría que lo hagan las partes. En esta oportunidad informó que el Gobierno puso más plata para bajar las tasas de interés de los créditos que ofrece al sector (ver aparte). Incluso en un comunicado oficial emitido posteriormente se indica que el precio establecido "fue bien recibido por parte de los participantes". "Quiero aclarar eso, porque pareciera que hemos consensuado el valor que se ha expresado, y no es así", afirmó Pulenta. "No es que despreciamos el valor o no queremos que eso pase, pero no es la realidad del mercado" agregó, al señalar que las bodegas sanjuaninas no son formadoras de precios, y por lo tanto no pueden consensuar un valor que hoy no está en el mercado. Los industriales dicen que actualmente el kilo de uva ronda entre $17,50 y $18. Pulenta indicó que en la reunión, el ministro se limitó a informar la línea de créditos que se pone en marcha, con las condiciones que establecen de que una bodega tiene que pagar $20 para los vinos básicos, en un plazo determinado; y quien cumple ese requisito obtendrá el crédito. "No polemizamos, ni discutimos la política que ha decidido el Ejecutivo provincial, según ellos en consonancia con el Gobierno de Mendoza, pero no se puede decir que la Cámara Bodeguera, por haber participado en la reunión; haya avalado este valor porque no es así", afirmó. En San Juan, las bodegas elaboradoras están agrupadas en la Cámara de Bodegueros, mientras que las que elaboran para terceros, o de traslado; se nuclean en la Cámara Vitivinícola. Ambas entidades están en desacuerdo con el precio de la uva fijado por el Gobierno de San Juan. Díaz Cano había confirmado que la Cámara Vitivinícola no avalaba el acuerdo y hasta no participó en la última reunión. Pero el ministro agregó que eso no lo preocupaba porque el año pasado ninguna de las dos entidades avalaron el programa anterior, y después en forma independiente se acercaron a firmar 87 bodegas. Leotta dijo que eso no pasará este año. "Ahí están los lagares de los trasladistas, si el productor quiere, que traiga la uva y cuando se vaya a hacer la liquidación en función de las reglas del mercado que nos gobiernan, se le pagará ese precio. O si no, se le hace una buena maquila y el vino o mosto es suyo, y si cree que va a subir que lo mantenga y lo venda cuando crea conveniente", desafió. También desacreditó los créditos de elaboración del Gobierno que tienen una tasa muy baja, del 8%, y dijo que no son tentadores. "Ninguna bodega va a salir a tomar un préstamo sabiendo que se está clavando a 20 mangos", aseguró. El bodeguero sacó las siguientes cuentas: dijo que si el valor de la uva es de $18 y está comprando a $20, en un millón de kilos pierde $2 millones, y para compensarlo de alguna manera el crédito del Gobierno debiera ser de $100 millones para una sola bodega, algo imposible. "La atenuación de la tasa no compensa la posible diferencia del valor de mercado del kilo de uva", afirmó.

En Mendoza



La semana pasada el Gobierno de Mendoza informó que estableció precios de referencia para otorgar financiamientos al sector vitivinícola: estableció un precio de $20 el kilo para uva criolla destinada a mosto, y de entre $40 y $60 para los varietales Malbec, dependiendo de la zona. También informó que entregará créditos a través de Mendoza Fiduciaria: $400 de financiamiento por quintal de uva para cosecha y acarreo y $250 a las bodegas por quintal elaborado de uva Malbec. "Este operativo anticipo de cosecha para uva Malbec es un hito, por primera vez el Estado puede intervenir buscando equilibrar los precios y la rentabilidad de la uva", dijo Alfredo Aciar, asesor del Ministerio de Economía, según publicaciones en diarios nacionales. Para la uva Malbec se puso en $40 el kilo para la zona noroeste de la provincia, $50 para la zona del centro, y $65 para el Valle de Uco.

Cómo es el programa de los créditos



En el cuarto encuentro virtual de la temporada, de la Mesa de Consenso Vitivinícola, el ministro de Producción, Andrés Díaz Cano, presentó los ajustes que se le han realizado al programa de financiamiento vitivinícola destinado a productores y bodegueros. El anuncio más importante fue que los créditos de cosecha y acarreo serán a tasa cero. Esto es en el caso de que la garantía se materialice con un cheque de la bodega elaboradora. En caso de que la garantía sea a través de un cheque propio o de terceros, el interés será del 9, 9% anual fija y en pesos. Para que los productores puedan acceder a este financiamiento se estableció que el precio base por kilo de uva es de $20, el cual debe ser abonado por la bodega elaboradora que firme el contrato y acepte pagar ese precio. Para su devolución, la primera cuota deberá cancelarse el 15 de mayo de 2021 y la última el 15 de enero 2022. También se anunció la reducción de las tasas de interés para el financiamiento destinado a la industria, tanto para maquila como para compra de uva.

CONDICIONES DE MAQUILA

La tasa será del 8% fijo, anual y en pesos, cuando el rendimiento sea de 63 a 64 litros por cada 100 kilos de uva ingresada. La tasa será del 12%, entre 60 y 61 litros x cada 100 kilos. Y será del 15% cuando el rendimiento sea entre 59 y 60 litros por cada 100 kilos de uva que ingrese a la bodega.

CONDICIONES DE COMPRA DE UVA

Cuando la bodega compre uva: la tasa de devolución del crédito será del 8% fijo, anual y en pesos. El financiamiento oficial será de $1,30 x kilo de uva cuando el productor tenga una superficie cultivada con vid hasta 10 ha. Será de $ 1,20 x kilo cuando el productor tenga de 10 a 20 ha, y será de $1,10 por kilo de uva cuando tenga de 20 a 30 ha

Para su devolución, la primera cuota vence el 15 de mayo 2021 y el último pago deberá abonarse el 15 de enero de 2022.