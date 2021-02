Los industriales vitivinícolas salieron con los tapones de punta ayer aquí en San Juan, al conocerse que el Gobierno de Mendoza para su operativo de compra de uva fijó un precio de $20 el kilo para uva criolla, y de entre $40 y $60 para Malbec dependiendo de la zona. El Gobierno de San Juan en cambio, anticipó que no dispondrá un precio, sino que dejará que sean las partes -viñateros y bodegueros- quienes lo hagan. Pero el ministro de Producción, Andrés Díaz Cano, advirtió que en caso de no contar con un precio de referencia, no se pondrán en marcha las líneas de financiamiento diseñadas para la cosecha a tasa subsidiadas. El tema acaparó la atención ayer del sector vitivinícola, al conocerse a través de medios mendocinos, la decisión de aquel gobierno de marcar la cancha con un precio alto para comprar el kilo de uva en la operatoria para mosto. Además dicen que lo pagarán de contado y no en cuotas.

El miércoles 17 se reunirá la Mesa Vitivinícola y se espera un precio de referencia local.

Salió justo cuando grandes bodegas empezaron a ofertar $18 y $18,50 por kilo, en cuotas hasta diciembre y el INV informó que hay poco stock de vinos (ver infografía). El presidente de la Cámara de Bodegueros, Mario Pulenta, se mostró disconforme y dijo que "no es bueno que los gobiernos intervengan en el mercado". El presidente de la Cámara del Mosto, Fernando Morales, indicó que ese valor está un 150% por encima respecto al año anterior, y advirtió que "lo único que van a provocar es que la exportación se vea sensiblemente disminuida, calculo que en el orden de no menos del 30%".

Dijo que eso significará menos ingreso de divisas al país, y se preguntó cuán necesaria era esta intervención cuando entre privados ya se estaban convalidando precios altos respecto al año anterior, de alrededor del 100% más. Ángel Leotta, desde la cámara de bodegas trasladistas, dijo que "la noticia no es cierta", y que el Gobierno no comprará uva: "lo que hacen es pagar $3,50 por kilo de cosecha y acarreo, y garantizarte un precio de venta para que el costo de la uva sea $20 al final".

En cambio los viñateros celebraron la noticia. "Es perfecto lo que hizo Mendoza, anticiparse al inicio de cosecha y con precios de contado", dijo Pablo Martín, de la Mesa Vitivinícola. Juan José Ramos (AVI) dijo que el Gobierno de San Juan "ojalá pudiera hacer lo mismo", pero agregó que las bodegas locales no forman precios. "Estamos de acuerdo", dijo Eduardo Garcés (Federación viñatera), y José Molina (Caprovit) dijo que el Gobierno local debería salir a comprar uva para mosto para lograr el mismo precio.

Por su parte, Díaz Cano, reiteró que el Gobierno aceptará "el precio que acuerden viñateros, trasladistas y bodegueros", y de no lograrse, "no podremos lanzar los programas crediticios que hemos diseñado". Agregó que las líneas crediticias están basadas en un precio referencial por kilo de uva y en un plazo o cantidad de cuotas en que tienen que devolver el crédito, por eso advirtió que es necesario sí o sí llegar a un acuerdo y fijar un valor.