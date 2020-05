Para atenuar el golpe económico que significó para los sectores más vulnerables el aislamiento social, preventivo y obligatorio, el gobierno implementó el Ingreso Familiar de Emergencia, un bono extraordinario de 10.000 pesos que incluye a monotributistas A y B, autónomos, trabajadores informales y de casas particulares.

El monto ya comenzó a cobrarse de acuerdo al cronograma establecido por los números de documento de los beneficiarios, mientras que la titular de ANSES, María Fernanda Raverta, confirmó que se otorgará un "refuerzo" correspondiente al mes de mayo.

Para percibir esa nueva suma de dinero, que aún no se informó de cuánto será, no será necesario volver a registrarse en el sitio web del organismo y tampoco habrá cupo para que lo hagan quienes no se anotaron en el primer tramo.

"No habrá nuevos beneficiarios, pero sí se revisarán los que se presentaron, tuvieron dificultades y no tienen el beneficio", explicó Raverta en diálogo con Página/12.

Es decir que los que ya tienen el trámite aprobado sólo tendrán que aguardar las precisiones de la Administración Nacional del Seguridad Social para saber cuándo cobrarán nuevamente, mientras que aquellos a los que la solicitud les fue rechazada podrán actualizar los datos o pedir revisión en las fechas que les corresponda.