Esta semana el Ministerio de Producción comenzó la entrega de una de las herramientas que diseñó para ayudar a los viñateros esta temporada: se trata del Bonovit, un crédito fiscal para aquellos productores que hayan destinado sus uvas a otros usos que no sea el de elaborar vino, para atenuar el impacto del sobrestock vínico que tira abajo los precios. Hasta ahora se han desembolsado bonos vitivinícolas por un importe de 55.473.819 pesos, correspondientes a 504 solicitudes. En total son 1.166 viñateros los que lo pidieron y el gobierno repartirá 200 millones de pesos. El ministro de esa cartera, Andrés Díaz Cano, informó que en 20 días se completará la entrega de la totalidad de la ayuda. El requisito para acceder a este beneficio fue que los productores de uvas o vinos sanjuaninos destinaran los racimos de la última cosecha a cualquier otra finalidad que no sea producir más vino. A cambio, el gobierno le entrega un subsidio o aporte no reintegrable materializado cuyo monto difiere según el destino: el valor más alto que podía obtener un productor es de 4 pesos por cada litro de vino desnaturalizado o destinado a fábrica de vinagre o destilería en forma posterior a solicitarlo y ser admitido en el programa. Los que produjeron uva de mesa para el mercado interno o externo o bien pasas, obtienen 2 pesos por cada kilogramo de uva y los que hicieron mosto, reciben 1 peso por kilo de uva. Entre los primeros que recibieron el crédito fiscal están los productores chicos que le vendieron la uva para elaborar mosto al gobierno, los cuales tienen doble beneficio, ya que las autoridades pagaron más como otra herramienta de ayuda del programa cosecha 2019. Con este bono se puede cancelar o regularizar deuda de impuestos provinciales correspondientes a capital, intereses o multas, en etapa administrativa o judicial. Y tienen un valor del 100% cuando se utilicen para pagar deuda del año 2018, suben a 110% cuando se utilizan para pagar deuda del año 2017 y a 120% cuando se usan para pagar deuda del año 2016 y anteriores. Un viñatero de Media Agua que ya recibió el Bonovit el jueves pasado dijo que lo usará para pagar los impuestos propios, correspondientes a este año, y si le sobra, los trasladará a un tercero a menor valor. Pero en las entidades viñateras consideran que la mayoría de los productores utilizarán el certificado para canjearlo por plata, ya que la ley de creación del Bonovit indica que aunque son emitidos a valor nominal y a nombre del propietario de la uva o vino, se permite transferirlos por única vez, a cualquier otro contribuyente para ser utilizados para el pago de los impuestos. ""La mayoría de los viñateros no debe impuestos provinciales por la sencilla razón de que este incumplimiento no permite obtener la exención del pago de Ingresos Brutos, beneficio que sólo se otorga a quienes estén al día con el fisco", explicó Juan José Ramos, presidente de la Asociación de Viñateros Independientes. Opinó que ""la mayoría tratará de venderlo a un 80% o 90% de su valor para impuestos de este año, y al 100% para los de años anteriores, dado que Rentas los recibirá al equivalente a un descuento de 10% o 20% para impuestos del 2017 o anteriores.

