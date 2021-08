Siguen faltando botellas para la industria vitivinícola en San Juan, y al no conseguir resultados positivos en las últimas negociaciones realizadas con el fabricante local, las autoridades del Ministerio de Producción de San Juan anunciaron ayer que apelarán al gobierno nacional para encontrar soluciones. Su titular, Andrés Díaz Cano, dijo que hay molestia porque la fábrica Cattorini que está instalada en esta provincia provee a Mendoza y también exporta, mientras desabastece al mercado interno sanjuanino. El funcionario dijo que desde enero se le viene pidiendo a la empresa que abastezca "de manera urgente y rápida" a las bodegas sanjuaninas, teniendo en cuenta que la fábrica está instalada en esta provincia. ""Ellos aducen que han hecho una ampliación en Mendoza y no consiguen el gas para poner a producir un horno. Pero ese problema es de Mendoza. Aquí, en la fábrica sanjuanina, tienen todas las garantías y beneficios para poder funcionar, no pagan ingresos brutos y tienen hasta una tarifa diferenciada", dijo Díaz Cano. ""La semana que viene vamos a reunirnos con los ministros de la Nación para plantear el problema y ver qué medida podemos tomar en conjunto para poder abastecer de botellas a todos los industriales sanjuaninos, porque va a llegar la cosecha del año que viene, van a elaborar el vino nuevo y van a seguir sin vidrio", advirtió, al tiempo que agregó que "no puede ser que el sector público esté encima de ellos controlando, y si es necesario vamos a tomar las medidas correspondientes para que las bodegas sanjuaninas puedan tener más botellas".

El jueves hubo una reunión entre bodegueros y directivos de Cattorini Hnos. Una delegación de la Cámara de Bodegueros viajó a Mendoza y se reunió con Ricardo Galdeano, gerente general de Cuyo. Llevaron un plan de abastecimiento para 52 bodegas que requieren 4.700.000 botellas para lo que resta del 2021. La entidad industrial se unió a productores independientes de vino, nucleados en la Agrupación de Elaboradores de Vinos Artesanales (AEVA). Las bodegas más grandes se comprometen a hacer acopio de botellas por parte de las cristaleras, y luego distribuirlas a los pequeños elaboradores. La firma fundó su planta en San Juan en 1965 y también cuenta con otra planta en Mendoza, con un horno en cada una, que actualmente están a pleno funcionamiento, produciendo 15 millones de botellas mensuales en cada provincia. Hace meses terminó de construir un nuevo horno en Mendoza que duplicará la producción, pero no logra ponerlo en funciones porque no consigue provisión de electricidad y gas. Galdeano dijo ayer a DIARIO DE CUYO que justo ayer se solucionó el tema eléctrico y que esperan que con la primavera también se solucione el del gas. ""Hemos asumido un compromiso con la Cámara de Bodegueros de acompañar a todos los que son clientes nuestros en lo que resta del año, con las mismas dificultades que tenemos hasta hoy; salvo que si conseguimos el gas y arrancamos con el horno nuevo, eso se podrá atenuar", dijo Galdeano. Pero Díaz Cano indicó ayer que ""no puede ser que estén produciendo botellas acá y que tengamos desabastecido al mercado". Desde el gobierno informaron las cifras de exportación de la firma: en lo que va del año exportó más de 22 millones de kilos, por un valor Fob de U$S 11,4 millones. Incluso, desde San Juan figuran dos envíos de damajuanas a Bolivia, mientras las autoridades locales señalan que hay bodegas sin poder envasar por el faltante de damajuanas.

El requerimiento

4,7 millones de botellas necesitan las bodegas sanjuaninas durante el último cuatrimestre del 2021 para poder envasar y cumplir con los pedidos hechos por sus clientes.