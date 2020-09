En diálogo con Radio Sarmiento, el Secretario de Energía y Agua, Juan Carlos Caparrós fue pesimista en relación a la situación hídrica que atraviesa la provincia en el marco del inicio del ciclo del agua que comienza mañana.

"El mes de septiembre fue el más seco en toda la historia del Río San Juan", indicó Caparrós. Y continuó: "Creo que siempre estamos pensando en el próximo ciclo, cuando en realidad hay que empezar a pensar en un ciclo bi-anual. La cordillera, las nevadas y el agua se está comportando como lo hizo a principio de la década del 70, cuando el caudal del río San Juan bajó a los niveles de este mes que termina".

En relación al cauce del río, la media durante el mes de septiembre fue en torno a los 17 m3/s, según la página web del departamento de Hidráulica.

Juan Carlos Caparrós.

"Es la medida más baja del caudal del río desde que empezó a medirse hace 110 años. Debemos extremar las medidas de cuidado en el consumo doméstico, sobre todo pensando en el verano donde ojalá puedan haber viajes y vacaciones, pero la venta de piletas se ha disparado y si la gente no las llena de alguna otra manera, lo va a hacer con el agua para consumo", indicó el Secretario de Energía y Agua. Y finalizó: "También se puede cuidar el agua mejorando estrategias, los sistemas de distribución para que no hayan pérdidas, etc. hay varias cosas que se están haciendo pero todo necesita de inversión".