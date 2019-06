Postal de Barreal. El manto blanco ya cubre las cumbres de la cordillera en Calingasta, donde está la cuenca hídrica del río San Juan.



Que nieve no sólo es una buena noticia para los que disfrutan del frío y del paisaje blanco sino porque asegura el agua que dispondrá San Juan para la próxima temporada. En ese sentido, ya se han producido dos nevadas en los últimos 45 días en la zona calingastina, donde está la cuenca que alimenta al principal cauce de la provincia -el río San Juan-, pero un climatólogo local y autoridades del departamento de Hidráulica coincidieron en que aún no bastan para sumar aporte hídrico. La acumulación es similar a igual fecha del año pasado y las expectativas son diferentes. El doctor en Geografía y especialista en climatología, Germán Poblete, informó que de acuerdo a las mediciones realizadas en estaciones chilenas, la primera "nevadita" en alta cordillera en la zona mencionada se produjo el pasado 24 de abril y fue de apenas 3 centímetros. Luego, entre el 29 y 31 de mayo se produjo otra precipitación (se cuenta como una sola) que de máxima alcanzó los 16 centímetros en algunas zonas. ""Hasta ahora son muy pobres", agregó el experto; quien aún no se anima a pronosticar cómo será la próxima temporada. ""Aún falta lo básico, que ocurre en lo que resta de junio, julio y agosto", sostuvo. Maximiliano Delgado, titular de Hidráulica, coincidió con Poblete en las fechas y altura de nieve, según los registros que la repartición obtiene de las estaciones meteorológicas propias, instaladas en la cordillera, que permiten confeccionar el pronóstico hídrico cada octubre. El funcionario sostuvo que los datos de las estaciones no se harán públicos en la página web del organismo, para evitar ""falsas interpretaciones", ya que no es lo mismo la altura de la nieve que lo que realmente queda consolidado. Pero sus expectativas son positivas, aun sin aportar datos científicos: ""Por lo que estamos viendo pensamos que este año será mejor que el 2018. Hay que rogar que siga nevando" aseguró. En 2018 se produjeron 6 nevadas importantes, de las cuales la que "salvo" el año fue la del 11 de junio con 46 centímetros. Antes nevó el 29 de mayo (15 cm), 4 de julio (27 cm), 17 de julio (24 cm), 7 de agosto (29 cm) y 8 de octubre (9 cm).

Pronóstico hídrico

872

son los hm3 que el departamento de Hidráulica estimó para el actual ciclo hídrico que termina en octubre, es decir, el más "seco" de las últimas tres temporadas.