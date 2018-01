Desde que se abrió el Paso de Agua Negra esta temporada, 15.161 personas eligieron ir y venir por el camino cordillerano que une San Juan con la región chilena de Coquimbo, cifra que representa un descenso del 11% respecto a los 17.051 registrados por Gendarmería Argentina en la temporada 2016-2017. Si bien la caída es tenue, y las cifras pueden variar en lo que resta de la temporada que recién comienza, algunos referentes atribuyen la "ralentización" del flujo principalmente al impacto del aumento del dólar en los últimos días del 2017 y a la disminución de impuestos en electrónica, uno de los principales "ganchos" que impulsó la fiebre de compras a Chile. Esto confirma incluso lo que viene anticipando DIARIO de CUYO que sucede en las agencias de viajes locales, donde la venta de paquetes a la costa argentina repuntaron en el mismo momento en que el dólar pegó un salto. Los sanjuaninos temen que el encarecimiento del dólar les haga gastar de más en el exterior. Según los datos oficiales, en los primeros 29 días de funcionamiento del paso (desde el 7 de diciembre al 4 de enero) cruzaron hacia Chile 11.737 personas y entraron desde allá a la provincia otras 3.424 (ver infografía). Son 1.890 menos que la temporada pasada, aunque en aquella oportunidad abrió dos días antes -el 5 de diciembre de 2016-, y ahora lo hizo el 7 de diciembre. Pero aún quitando el flujo de esos días, el número de personas y de autos es menor. Elena Peletier, secretaria de Relaciones Institucionales, dijo que es ""pronto" para analizar el comportamiento del paso, algo que recién deberá hacerse al terminar el mes de enero. Opino que la baja se debe a que esta temporada el paso abrió más tarde, y muy encima del feriado largo del 8 de diciembre. "Mucha gente no se enteró, no logramos difundir demasiado y muchos no pudieron planificar el viaje como la temporada anterior", dijo. Peletier en cambio destacó que las semanas de Navidad y de Año Nuevo se produjo un repunte de personas frente a igual lapso del año anterior. Efectivamente, entre el 18 y el 25 de diciembre cruzaron 540 autos y 1.900 personas por el paso, frente a 433 autos y 1.453 personas del 2016. Y mejor fue para Año Nuevo: entre el 26 de diciembre de 2017 y el 1 de enero de 2018 pasaron 1.721 vehículos y 6.854 personas, frente a 1.584 autos y 6.411 personas registradas en la temporada anterior. Pese a esa mejora, Peletier desmintió rotundamente las cifras difundidas por la Gobernación de El Elqui en los últimos días, que indican un aumento del 74% de argentinos que usaron el paso respecto a igual lapso del año pasado.



El economista Eduardo Coria Lahoz dijo que la caída del flujo que usa el paso a Chile se debe a que cambiaron los incentivos para veranear en el Pacífico. ""La ventaja de la valuación del dólar que teníamos el año pasado, sumado a la disminución impositiva para los productos electrónicos que hizo Argentina en los últimos 6 meses le quitó gran parte de los incentivos que tenía Chile como destino de compras", opinó. Agregó que como destino turístico seguirá siendo "interesante" mientras el dólar esté retrasado, ya que a su juicio, hoy debería costar $22. Otro factor que puede haber impactado en la baja del flujo es la visita papal. Como el papa Francisco irá a Santiago, Coria Lahoz cree que muchas personas pueden haber optado por viajar directamente por Mendoza y luego ir a veranear a Viña del Mar o La Serena. Para el presidente de la Cámara de Turismo de San Juan, Ariel Jiménez, no hay dudas de que las razones están en el aumento del dólar. "Desde el 26 de diciembre, cuando se disparó el precio del dólar, las agencias en un semana hemos vendido los paquetes a Mar del Plata o Necochea equivalentes a un mes y medio, mientras que Chile se vendió la primera quincena de diciembre" señaló.

Por un temporal en alta montaña el domingo y ayer el paso fue cerrado.

Amplían horarios por la visita papal



Un fuerte operativo de seguridad, salud y control tendrá lugar entre el 12 y 22 de este mes con motivo de la visita del papa Francisco a Chile, en el Paso de Agua Negra. Dada la gran cantidad de gente esperada, se ampliará dos horas y media el horario habilitado al tránsito, de 6 a 18.30 (actualmente es de 7 a 17). A su vez, la Aduana reforzará el personal de atención del complejo fronterizo de Las Flores, pasando a 17 personas en lugar de las 5 a 6 habituales. Gendarmería también duplicará el personal e instalará dos puntos de atención a lo largo del camino hasta la frontera. En materia de salud, se instalará un trailer sanitario en Las Flores. Las autoridades recomendaron a los buses y autos contar con los permisos y la RTO al día porque habrá un estricto control especialmente de las combis que trasladen feligreses.



El papa Francisco tiene previsto llegar a Chile el lunes 15 y permanecer en ese país, antes de partir hacia Perú, hasta el jueves 18.