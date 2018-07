Los precios de los alimentos subieron un promedio de 5,2 por ciento en los últimos 30 días, aunque algunos productos treparon un 25 por ciento, según Cassa.

Las ventas de los supermercados locales cayeron en los últimos 30 días un 20 por ciento, en comparación con el mismo lapso del año pasado, según informó Andrea López, vicepresidenta de la Cámara Sanjuanina de Supermercados y Autoservicios (Cassa). La retracción en el consumo se aceleró al doble a partir de la segunda mitad del mes pasado y la primera de julio, ya que en junio la caída había sido del 10 por ciento interanual, según los datos de la misma entidad.



La directiva explicó que esto sucede como consecuencia de los fuertes aumentos de precios que se han producido en los productos que se comercializan en las góndolas, que se agudizaron después del cóctel explosivo de la escalada del dólar y los reiterados aumentos de combustibles.



"La caída del consumo viene de hace varios meses, cada vez que hay una crisis pasa lo mismo porque los salarios son el último precio que se ajusta", dijo López, quien agregó que "los precios siguen subiendo, el salario está quieto y la gente no puede comprar. O por lo menos no puede comprar lo que compraba antes".



De acuerdo al relevamiento realizado por la cámara entre sus asociados, las subas más pronunciadas se vieron en los Alimentos que en los últimos 30 días aumentaron un promedio del 5,2 por ciento.



En ese rubro el precio que más fuerte se incrementó es el de la harina de trigo, que trepó un 25,8% en el mes, mientras que el aceite de girasol subió 11,8% en el mismo lapso.



El resto de los productos sufrieron incrementos de entre el 10 y 15 por ciento. En este segmento se ubican artículos como las gaseosas, el té, café, yerba y leche entre los alimentos; además de los productos de perfumería y artículos de limpieza.



La directiva sostuvo que todo esto tuvo un fuerte impulso por el alza que registró el transporte -del 5,9 por ciento- tras los aumentos de los combustibles que impactan de lleno en el flete para traer a la provincia los alimentos desde los centros de distribución.



Sin embargo, según la directiva, se trata de realizar las remarcaciones una vez por mes. "La verdad es que no se traslada el total del aumento que correspondería aplicar por la caída notable que hay en el consumo", aseguró López.



Agregó que la gente se está midiendo constantemente en lo que gasta y busca los precios más bajos. En ese sentido, las segundas marcas cumplen un papel preponderante en las góndolas, porque han pasado a ser las más buscadas por la gente (ver aparte).



La Cassa agrupa a 11 locales sanjuaninos: Ejarque Supermercado, Súper Obrero Supermercados, Súper Tulum, Hermógenes Supermarket, Súper Nápoli, Zega Autoservicio, Demo Autoservicio, Supermercado Olivera, Supermercado Gálvez, Avícola Autoservicio Myriam y Supermercado 9 de Julio.





Lo más buscado



El consumo de segundas marcas creció un 3 por ciento durante el primer trimestre de 2018 respecto a igual período del año pasado. Por el contrario, las primeras marcas sufrieron una retracción de 1 punto en el mercado de consumo masivo. De acuerdo con las cifras que maneja la consultora Kantar Worldpanel, las segundas marcas "representan el 20 % del gasto en consumo masivo de los hogares argentinos", con mayor presencia en los de clase media. De acuerdo al relevamiento, la opción de segundas marcas en los estratos medios y altos ronda el 17% y en el bajo llega al 22%.

Las mayores subas

25,8

por ciento subió el precio de la harina de trigo en el último mes. El aceite de girasol aumentó a su vez un 11,8%.