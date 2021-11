Emprender es una de las experiencias más desafiantes y fructíferas. La habilidad de lanzar al mercado tu propia marca desde cero es sin dudas apasionante, aunque exige disciplina, análisis minucioso y confianza en el proyecto.



Si tenés experiencia en el mundo de la mercería o tenés un familiar/amigo/conocido que sí lo tiene podés asociarte y lanzar tu propia mercería para satisfacer la demanda. A continuación, descubrí todo lo que tenés que saber para transformar a tu mercería mayorista en la referencia de tu barrio o ciudad.

Análisis de mercado



Todo negocio antes de materializarse debe pasar por un proceso inicial de investigación de mercado. No hace falta que contrates a una empresa o tercerizar el servicio. Podés realizar una investigación para empezar con tu negocio con los cimientos apropiados. Analiza cuántas mercerías o negocios que pueden ser tu competencia hay en un radio de 5 kilómetros a la redonda. Este dato te permitirá detectar contra quiénes vas a disputarte la porción del mercado.



Otro aspecto que tenés que analizar es el costo y el valor de los productos más vendidos. En líneas generales se trata de artículos económicos cuya ganancia se obtiene a través de la venta voluminosa.



También podés armar una lista de los productos básicos y elementales de mercería y recorrer los distintos lugares que los venden en tu localidad para analizar los precios. Es una investigación rudimentaria y que te llevará tiempo, pero te servirá a futuro para conseguir mejores proveedores y bajar los precios para captar clientes rápidamente.

¿Local propio o alquiler?



Este es un aspecto fundamental para emprender tu negocio, sea cual sea. No es lo mismo contar con un local físico propio que tener que alquilar. Si éste último es tu caso particular tenés que analizar muy bien el presupuesto, porque vas a arrancar el primer día de cada mes con saldo negativo.

Para colmo de males, al costo de alquiler le tenés que sumar los servicios básicos como agua, luz y diferentes impuestos como tasas municipales y de apertura. Pero no te desanimes, porque más allá de esto, si encontras un buen proveedor los réditos económicos no tardarán en llegar y tus clientes serán fieles.

Proveedor de confianza



Sin proveedor, será todo más complejo. Por esa razón tenés que encontrar una distribuidora de mercería que ofrezca precios superadores para tener un buen margen de ganancias. Sin este aspecto, no tendrás manera de competir de manera eficaz, efectiva y eficiente contra los otros negocios de mercería.



Una vez que encuentras a la distribuidora forjarás una relación de confianza y a largo plazo. Con el paso del tiempo obtendrás mejores precios y descuentos más importantes por compras voluminosas. De esta manera, estarás un paso delante de tus competidores y podrás ofrecer precios imposibles de equiparar.

Marketing Digital



Las redes sociales se transformaron en un nicho con miles y miles de clientes potenciales. Por esa razón, tener un negocio físico y no darlo a conocer en redes es un grave error que muchas mercerías cometen. Creá canales digitales en Instagram y Facebook para aumentar tu presencia digital y generar una comunidad con los clientes. Asimismo, podés generar contenido de valor sobre guías, cómo usar determinados productos o accesorios y consejos para sacarle el máximo provecho al universo de la mercería.



Aprovecha para subir ofertas por tiempo limitado, descuentos al por mayor y fideliza a tus clientes con ofertas especiales. Una fórmula que también funciona muy bien es la de WhatsApp Business. La opción para negocios de esta aplicación te permite crear un perfil de tu marca y mostrar un catálogo en línea con listas de difusión personalizadas.



Una vez que tengas consolidadas las redes sociales, no resignes la presencia online. Crear un E-Commerce siempre es una buena opción y hay plataformas que te permiten crear una tienda virtual con bajo costo y sin necesidad de conocimientos de programación. Asesorate y buscá en Google para comparar por las comisiones y forjar tu presencia en Internet.



En conclusión, ya tenés los aspectos más importantes para tener tu propio emprendimiento de mercería desde cero. Todo esfuerzo tiene su premio y el espíritu emprendedor requiere perseverancia y paciencia hasta que todo comience a marchar sobre ruedas.