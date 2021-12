De cara a las celebraciones donde se produce la mayor venta del año shoppings, centros comerciales y locales a cielo abierto buscan atraer a la mayor cantidad de clientes y este año sin aforos, pero con protocolos sanitarios, amplían entre una y dos horas, los horarios de atención al público en las dos últimas semanas del 2021. Desde el gremio mercantil dejaron claro que no les hace ninguna gracia que los empleados tengan que trabajar más de lo debido legalmente, pero que entienden la situación económica por el golpe que dejó la pandemia, y advierten que controlarán que se paguen las horas extras, además de que piden a los empresarios que paguen el bono navideño (ver El sindicato...). Al respecto, los comerciantes minoristas ya avisaron que darán una compensación a sus empleados, pero con mercadería no con dinero, mientras que las cadenas y supermercados si entregarán un bono en efectivo. La mayoría de comercios ampliarán los horarios de atención desde el miércoles 22. Por ejemplo, los negocios de la Cámara de Comercio de San Juan acordaron que desde pasado mañana abrirán o cerrarán media hora antes o después en la mañana y otro tanto en turno vespertino. Su titular, Hermes Rodríguez, informó que el horario sugerido para el día 22 y 23 es de 8,30 a 13 y de 17 a 21,30, mientras que el viernes 24, será de corrido de 9 a 17. Ese mismo horario se repite para el jueves 30 y viernes 31 de diciembre. Tanto el 24 como el 31 por ley ningún comercio puede seguir abierto después de las 17. Respecto al pedido gremial del bono de fin de año, Rodríguez confirmó que el comerciante le dará a sus empleados una compensación. También confirmó que se facilitará a los empleados para que vayan a votar el miércoles, día de elecciones en el gremio mercantil.

Desde hoy lunes la cadena que extiende una hora el horario de atención es Chango Más en sus tres locales en la provincia. Normalmente atienden de 8 a 22, pero esta semana cerrarán a las 23 los supermercados, salvo, los días 24 y 31 que bajarán persianas a las 15 horas. Desde el centro comercial Espacio San Juan, se informó que el horario de cierre desde el 23 de diciembre será hasta las 23 en forma optativa para los comercios que quieran aprovechar esa hora extra para realizar mayores ventas. El 24 y el 31 el horario de cierre será a las 15, en conjunto con el hiper Chango Más. En el Carrefour sólo ampliarán una hora los días previos de Navidad, pero no para Año Nuevo. El miércoles 22 y jueves 23 atenderán de 8 a 23, mientras que el viernes 24 estarán abiertos de 8 a 16. El miércoles 29 y jueves 30, abren en su horario habitual de 8 a 22, el viernes 31 lo harán de 8 a 16. En el hipermercado Libertad y el centro comercial Paseo San Juan unificaron los horarios y extenderán dos horas la atención para las fiestas. El día 22 abrirán a las 8 y cerrarán a las 23, mientras que el miércoles 23 van a atender hasta las 24 horas. Luego, el 30 de diciembre van a cerrar a las 23. Además el 24 y el 31 atenderán de 8 a 15. En el Patio Alvear van a mantener el horario de apertura y cierre de la parte comercial entre las 10 y las 22 horas, "pero todo aquel local que opte por extender el horario para aprovechar la venta en esos días lo podrá hacer sin problemas", dijo Alejandro Escobar. En ese caso, se podrá aprovechar el patio de comidas que cierra la 1 de la mañana, o 1,30 de viernes a domingo. El empresario agregó que el día 25 de Navidad va a abrir el cine pero no el shopping. En centros comerciales departamentales también planean extender algunas horas. por ejemplo, Gaston Villordo, desde la Cámara de Comercio, Agroindustrial y Turismo de Rawson, dijo que algunos locales van a cerrar a las 22 en lugar de las 21, y el 24 atenderán de corrido hasta las 17. Luis Agulles, titular de la Cámara de Comercio de Caucete, dijo que el comercio cerrará a las 21,30 y el 24 abre de corrido hasta las 17.

El pedido del sindicato

La secretaria General del Sindicato Empleados de Comercio, Mirna Moral, dijo que el gremio no está de acuerdo en que se trabajen más horas que las establecidas por ley, pero que sin embargo no puede desconocer "que hay una necesidad económica del sector y que estas horas extras contribuyen mucho en estas fechas especiales". Añadió que los hipermercados y cadenas de comercios pagan estas horas extras a sus empleados, pero que la preocupación del gremio está en los comercios con pocos empleados donde los hacen trabajar más horas y no se las pagan. "Ahí va a intervenir el sindicato en estos próximos días", anticipó Moral. También dijo que está conversando con los comercios para que el esfuerzo que van a hacer los empleados, "no sólo se vea reflejado en el pago de las horas extras sino que selle el compromiso de pago de un reconocimiento o bono de fin de año".