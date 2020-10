Hasta la fecha los mendocinos no pueden cruzar a Chile libremente para realizar compras o viajar en calidad de turistas, pero existe una opción por la que se puede comprar en el vecino país, abonar los impuestos a la compra en moneda extranjera, pero igualmente acceder a precios más bajos.

Lo primero que se requiere es una tarjeta de crédito internacional, sobre esta pesarán los impuestos del 30% (País), y el 35% a cuenta de Ganancias y Bienes Personales (deducibles a fin de año a valores históricos). Además, las compras que se realizan en el extranjero reducen el cupo de compra de u$S200.

Ahora bien, si bien reducen el cupo, quienes no pueden comprar dólares no están impedidos de comprar artículos, por lo que para ellos el tope de u$s200 mensuales es algo a lo que igualmente no podrían acceder. Además, si bien el cupo se reduce, no existe un límite para la compra de artículos por lo que si se gastaran, por ejemplo u$s250, por ese mes la persona no podrá comprar dólares en los bancos, y al mes siguiente tendrá un límite de u$s150. Es decir, que si se excede, el valor resulta aplicable para el mes siguiente.

Compras en Chile

Para comprar, se ingresa al sitio de Mercado Libre Chile, se opta por una tarjeta de crédito internacional y se efectúa el pago, el vendedor deberá enviarle al comprador un código de seguimiento.

El envío se solicitará a través del Correo Argentino, y antes de recibir el paquete, en la página del Correo, habrá que realizar un registro y validar una cuenta. Finalmente, cuando el producto llegue al país, el comprador recibirá un correo de notificación, y la entidad exigirá el pago de una tasa adicional, y la firma de recibido en conformidad.

Antes de realizar cualquier compra, es recomendable consultarle al vendedor si tiene inconvenientes en realizar envíos a Argentina.

Chile vs Argentina

Más allá de los precios, que pueden ser más convenientes en el vecino país, los problemas de stock de muchos artículos en Argentina, hacen que la alternativa chilena sea la única opción para conseguir la tecnología deseada.

No obstante, antes de realizar una compra, habrá que revisar si realmente el precio que se obtendrá será menor, por ejemplo, el celular más vendido en la página, el Samsung Galaxy A01, de 32gb, y 2 Gb Ram (liberado), cuesta, en pesos chilenos 119.990, o aproximadamente 153 dólares. Es decir que por 20.890 pesos se estaría adquiriendo un teléfono que en el país cuesta 21.500 pesos, sin costos de envío adicionales.

De igual manera, una Notebook (Huawei Matebook D15 Ram 8gb Disco Duro 256gb Plateada), que cuesta 619.990 pesos chilenos, equivale a u$s790, y traducido en pesos argentinos, a valor oficial, “solidario e impositivo”, significa un total de $107.866, y en Argentina, una de similares características cuesta $127.999.

En el caso de la ropa, un jean de mujer “loose”, cuesta entre $5.000 y $6.000 chilenos, los precios de esta categoría son muy amplios y se pueden conseguir otros modelos, o talles especiales, entre 16.000 y 40.000 pesos del vecino país. Así, por 7 dólares, o por 51 dólares es posible comprar un pantalón, y al final se habrán abonado $1.000 y $7.000. En la página argentina, el pantalón del mismo estilo suelto cuesta alrededor de $2.200, y entre los “chupines”, los precios parten desde $1.500.

Igualmente, si se resta el impuesto del 35% que podrá recuperarse a fin de año o deducirse en concepto de ganancias o Bienes Personales (luego de completar formularios en AFIP); en todos los casos, la tecnología y la ropa, siguen siendo más baratas en el vecino país.

