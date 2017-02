En el futuro, cuando la gente pase por el coronamiento de Caracoles y quiera ir a Calingasta lo primero que hará es entrar a un túnel en la montaña a la derecha de la foto. Hacia abajo, se suavizará la actual traza en caracol.



Tres puentes, seis miradores, una rotonda y hasta un túnel para cruzar el cerro a la altura del dique Caracoles forman parte del proyecto para terminar la futura nueva ruta a Calingasta, que en su recorrido montañoso de casi 40 kilómetros unirá ese embalse con el de Tambolar. Será también la continuación del camino Interlagos, que integra al circuito al dique Punta Negra.

El diseño de ese espectacular camino está casi listo, y en Vialidad Provincial le dan las últimas puntadas para salir a buscar financiamiento. La intención es encarar la obra antes de que se empiece a construir la represa Tambolar, para contar con una vía para movilizar los equipos y camiones a la zona de construcción, según informó el titular de Vialidad Provincial, Juan Magariños. Pero su concreción además es muy significativa porque implica el renacer de la vieja ruta 12, que quedó sumergida bajo los nuevos embalses y que provocó una crisis profunda con los calingastinos cuando se cerró en 1997 sin que se hubiese planificado otra traza alternativa, dejando casi al borde del aislamiento a los pobladores durante 9 años (ver aparte). ‘’Con este camino podremos vincular Calingasta con San Juan a través de la ruta 12, se volverá a tener la ventaja de poder circular por un camino con paisajes particulares y a la vez disminuir el recorrido de la actual Ruta 149, por la Quebrada de las Burras’’, agregó el funcionario.

De acuerdo a los cálculos de la consultora Ruiz y Asociados que tardó un año en hacer el proyecto, se ahorrarán 40 kilómetros por esta vía que bordeará los diques. ‘’No es poco, es casi una hora de viaje, con ventajas económicas para el transporte de la producción, para las ambulancias’’, destacó Magariños. A la menor distancia se agrega otro beneficio: el futuro camino estará a 1.220 msnm, mucho más bajo que los 2.285 msnm que sortea la actual ruta 149. Sin embargo la nueva ruta 12 no se parecerá al trazado original. El jefe de proyecto, Oscar Andino, explicó que se consideró mas conveniente reformular la ruta por la margen izquierda del río, y no por la margen derecha como era antes. Se hará una nueva traza desde la ruta 149 y zona aledaña al puente Ingeniero Raúl Suárez (ver infografía), más conocido como Pachaco, que también quedará sumergido con la cola del futuro Tambolar. Por allí cerca se hará un nuevo puente más chico, y un gran derivador de tránsito, en tanto que la ruta aguas abajo bordeará la margen izquierda del río por zonas de planicies y menos acantilados que la vieja ruta; hasta desembocar en un túnel de menso de 240 metros que saldrá a la altura del coronamiento del dique Caracoles. Desde allí se hará una mejora en la actual traza para darle menos pendiente y enlazara con el tramo de la Interlagos que comunica con el dique Punta Negra y la ex calle Las Moras en Zonda.



‘Será una obra técnicamente de muchos desafíos y de largo alcance, de 32 meses como mínimo para poder ejecutarse’’, explicó Andino. Sin estar aún la obra presupuestada, el funcionario de Vialidad estimó que el costo rondará entre 1.200 y 1.500 millones de pesos.

Sin camino



En 1997 se inició la construcción de la obra hidroeléctrica “Caracoles-Punta Negra” (entonces estaban los 2 diques) y los calingastinos se enteraron que la ruta 12, el único camino que los unía con la provincia; se cerraría y no se había planificado ninguna traza alternativa. Tras largas peleas y el rechazo de transitar por El Puntudo, 118 km más largo, entre 2004 y 2006 se construyó la ruta 149 por Quebrada de Las Burras. En tanto, por 9 años tuvieron horarios de subida y bajada vehicular mientras se construía el dique.