Billetera San Juan, el sistema de compra electrónico que puso en marcha el Gobierno provincial para incentivar el consumo en el comercio local, dispuso agregar un nuevo beneficio a los usuarios de esta modalidad. Es porque ahora se agrega un adicional de $1.000 para la primera compra, con lo cual, sumados a los $4.000 que ya estaban instrumentados, se alcanza un total de hasta $5.000 de reintegro por operación. La intención de la medida es difundir el uso de esta modalidad y es producto también de la creciente inflación en el país.

Billetera San Juan es un sistema de compra electrónico que busca incentivar el consumo en el comercio provincial con beneficios para el comprador, con reintegros en pesos y la posibilidad de acceder a ofertas en los distintos rubros.

El sistema se puso en marcha a partir de diciembre del año pasado y en los primeros cuatro meses del año cuenta con 11.747 usuarios. Y, mientras que hasta marzo había 358 comercios adheridos, en abril llegaron a 434 y se siguen sumando, según dio a conocer la secretaria de Industria y Comercio de la provincia, Adriana Vargas.

¿Cómo funciona Billetera San Juan? Con pasos muy simples. El primero para transformar el celular en una billetera, sin costo adicional, es entrar a Play Store desde el teléfono y buscar y descargar la Billetera San Juan. Después hay que completar los datos, cargar saldo y ya se puede acceder a los beneficios en los comercios adheridos de los departamentos de la provincia.

Hay que aclarar que cualquier persona mayor de 18 años, bancarizada o no, puede acceder a los beneficios con el reintegro de Saldo Pluspagos en la app. En el caso de las personas bancarizadas, se podrán adherir con cualquier tarjeta de débito sin importar la entidad financiera. En el caso de las personas que no están bancarizadas, podrán cargar saldo virtual en la Billetera San Juan, de Plus Pagos en un San Juan Servicios (SJS) para obtener luego reintegros en pesos que pueden llegar hasta los $4.000, por billetera, por mes. Y que ahora se agregan $1.000 en la primera compra.

Para realizar el pago se deberá leer el QR del comercio adherido al programa Billetera San Juan y seleccionar la forma de pago. Los comercios están en la aplicación en "locales QR".

Los reintegros se realizarán dentro de las 72 horas de realizada la compra en el "saldo virtual" de Billetera San Juan.

Se trata de un sistema que busca dinamizar la economía de la provincia; mejorar el poder de compra de los sanjuaninos; incentivar el consumo a través de reintegros; incorporar productos sanjuaninos a las ofertas diarias; y potenciar las ventas de comercios locales, según explicó la secretaria Varas.

Este programa nació del trabajo articulado entre los sectores público y privado, busca impactar positivamente en el sector comercial, ya que podrán incrementar sus ventas y disponer de una nueva herramienta digital para cobrar de manera simple, rápida y segura.

Entre los beneficios de esta modalidad de compras hay que precisar se puede utilizar todos los días en alimentos y farmacias. Y los días viernes, sábados y domingos, en gastronomía y turismo. Además, martes y jueves se puede emplear para adquirir artículos de indumentaria y calzado, jugueterías y librerías, bazar, artículos de limpieza, electro y artículos del hogar.

Aunque ya hay muchos comercios de toda la provincia adheridos, todavía se puede sumar más de forma simple, rápida y online. Se puede hacer ingresando a sanjuan.gob.ar/billeterasanjuan, donde el comerciante encontrará además todas las condiciones vigentes, o desde www.bancosanjuan.com/empresas.

Un aspecto que se destaca en este programa es la inclusión financiera, ya que cualquier persona mayor de 18 años con domicilio en la provincia, que cuente con un dispositivo móvil (teléfono celular) podrá descargar la billetera digital y acceder a los reintegros. Así, sin necesidad de tener una cuenta bancaria, se podrá descargar la billetera y comenzar a operar en minutos.

Adherentes

434 Son los comercios de toda la provincia que forman parte del sistema de Billetera San Juan. Pero se pueden agregar más, según aclaran desde Industria y Comercio.

En crecimiento

El comercio electrónico en Argentina durante el 2022 vendió más pero se gastó menos. Así lo revela la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), a través de su Estudio Anual realizado junto a Kantar Insights, donde analizó el comportamiento de la industria de los negocios digitales.

Según los datos más destacados de la investigación, en la cual, a primera instancia, se puede observar un incremento en el número de ordenes pero un descenso real en el valor promedio del ticket comparado con la inflación.

Según revela el informe, en 2022 el ecommerce reflejó un crecimiento continuo, fruto de un hábito de compra cada vez más común entre los consumidores. Fue porque el año pasado se vendieron 422 millones de productos, un 11% más que en el año anterior. Fue a a través de 211 millones de órdenes de compra (un 8% respecto al 2021). El ticket promedio fue de $13.488.