El ministro de Finanzas, Luis Caputo, junto al de Hacienda, Nicolás Dujovne,

En 2017, la deuda pública interna y externa, en pesos y moneda extranjera, aumentó en US$ 45.488 millones: subió de US$ 275.446 millones a U$S 320.934 millones

Ahora, con el acuerdo del FMI (impactarán en lo inmediato US$ 15 mil millones, de un total de US$50 mil millones) y las colocaciones de deuda en pesos y dólares en lo que va de 2018, la deuda pública asciende a unos US$ 360 mil millones.

Si impactarán este año más que los US$ 15 mil millones, o si se colocara más deuda desde ahora, la cifra final de 2018 sería mayor. La deuda pública bruta no incluye lo que adeudan las provincias. Tampoco la deuda del Banco Central en LEBAC y otros en pesos y moneda extranjera y lo que aún se adeuda del cupón PBI.

¿Cómo se lleva esa valor de US$ 360 mil millones?

A esa deuda pública de 2017 (U$S 320.934 millones) hay que sumarle lo que se tomó desde enero de 2018 --que se calcula en 25 mil millones de dólares, según analistas privados consultados por Clarín-- y lo que presta el FMI (US$ 15 mil millones de efecto inmediato)-- menos los pagos de vencimiento de capital de este año, aunque algunos se fueron renovando.

El desglosado 2018: se tomó deuda en enero por US$ 9000 millones. Luego, cuando comenzó a subir la tasa del bono a 10 años de Estados Unidos --lo que encarecía la toma de deuda de países emergentes como Argentina-- el Gobierno empezó a colocar deuda en pesos.

Así, en febrero, el Gobierno colocó deuda por $58.000 millones con dos bonos a mediano plazo (unos US$ 2.274 millones). A su vez, durante la corrida cambiaria, con los BOTE, fueron $ 73.249 millones, es decir cerca de US$ 2.870 millones.

A estos valores,se les debe sumar el aumento de stock de las Letes en 2018, un valor que los analistas calculan en US$ 3000 millones, además de las colocaciones de bonos atados al índice CER.

Fuente: Clarín