El ministro Ortiz Andino, junto al director del Conicyt, Christian Nicolai; tras la firma del acuerdo de financiamiento por el laboratorio.

La empresa suiza Lombardi -conocida por haber construido el túnel ferroviario San Gotardo; el más largo del mundo en Los Alpes-, y la misma que diseñó el proyecto vial del túnel de Agua Negra, ahora se metió de lleno a proyectar el boceto del laboratorio subterráneo científico Andes que irá junto a éste. Es que finalmente los gobiernos de San Juan y de Coquimbo firmaron el acuerdo de financiamiento por 520.000 dólares -exactamente 10.706.800 pesos- para realizar este trabajo, y calculan que estará listo en el mes de julio, justo para entrar en la licitación económica del túnel. El proyecto del laboratorio donde científicos de todo el mundo podrán realizar estudios del universo lo pagarán en partes iguales cada uno de los gobiernos, según informó ayer el ministro de Infraestructura de San Juan, Julio Ortiz Andino. El funcionario firmó el acuerdo de financiamiento recientemente con Christian Nicolai, director Ejecutivo de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica de Chile (Conicyt). ""Estaba demorando mucho (la decisión chilena) y el problema es que si el proyecto no se terminaba a mitad de año, no iba a entrar en la licitación de la obra del túnel, con lo cual, ya no se podía hacer más", expresó ayer aliviado el funcionario sanjuanino, que asegura que el diseño de ingeniería básica del anteproyecto ahora estará listo en la fecha indicada. Se calcula que el futuro laboratorio costará unos 45 millones dólares y será financiado al igual que el túnel, por el Banco Interamericano de Desarrollo.



Desde hace algunos años comenzó a tomar forma la idea de incluir en la construcción del Túnel de Agua Negra la creación de un laboratorio que permita a los científicos estudiar sin interferencias las propiedades de partículas muy poco conocidas (como los neutrinos) o la denominada "materia oscura". Como la iniciativa está alineada con las políticas de potenciar la ciencia, tecnología e innovación que tienen los gobiernos argentino y chileno se decidió aprovechar la oportunidad única de incluirlo en la licitación del futuro Túnel de Agua Negra, y así funcionar como nuevo centro de avanzada para científicos de diversos países en experimentos en física, geología, sismología, geofísica y biología.



Es que un laboratorio de este tipo sólo puede funcionar si está aislado de los rayos cósmicos que interfieren en estos experimentos, y al construirse junto al túnel, tendrá una capa de 1.700 metros de roca que actuará como escudo protector. Así, el laboratorio Andes resultaría el único en el hemisferio sur. El mes pasado los gobiernos de San Juan y de Coquimbo firmaron una Declaración Conjunta en la cual manifiestan su "gran interés y voluntad para cooperar en todo cuanto sea necesario y posible para concretar la construcción", pero se demoraba la firma del financiamiento lo que ponía en riesgo su concreción. Ahora que tiene luz verde, San Juan aspira a subir un escalón mas en lo académico y científico. Por un lado ya se acordó la firma de un convenio con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), la Comisión Nacional de Energía Atómica (Conea); y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (Mincyt), que le permitirá formar parte del selecto grupo que decidirá las políticas a aplicar en el futuro laboratorio. A su vez, esos organismos gestionarán ante la Nación la creación de un Instituto ubicado en San Juan, orientado a la ciencia y técnica; que incluirá la formación de recursos humanos de todo el mundo en esta provincia.



El túnel vial



El túnel de Agua Negra, que conformará el Corredor Bioceánico, tiene un crédito aprobado del BID de 150 millones de dólares. El proceso de precalificación de las empresas constructoras se encuentra a punto de concluir y luego se licitará el paso definitivo de construcción, con la oferta económica de los oferentes.



Bienes escasos



Como este tipo de laboratorio subterráneo que quieren hacer junto al Túnel de Agua Negra, que será el único en el Hemisferio Sur, sólo hay 15 en el mundo.



Algunos de estos son el SNOLAB de Sudbury, Canadá, y el SuperKamiokande, en Hida, Japón. Son muy apetecidos en el mundo científico.