El costo de la construcción está imparable al punto de que construir una vivienda en San Juan cuesta ya 90.661 pesos el metro cuadrado, casi el 70% más que hace un año. Ese nivel de aumento no ha sido alcanzado en al menos los últimos cinco años, y según referentes del sector local consultados se debe a múltiples causas. Por un lado, el alza de los materiales por las dificultades para importar, por la incertidumbre ante la situación económica y por el aumento de la demanda local. También mencionan el aumento de costos a causa de la pandemia y en menor medida al encarecimiento de la mano de obra. Otro factor que destacan es que en San Juan es más cara la construcción por ser zona sísmica. El Centro de Investigación para la racionalización de la Construcción Tradicional (Circot) registró en julio una suba del 3,3% respecto al mes anterior, y así el costo de la construcción superó los $90 mil pesos, elevando a $6,7 millones el valor de una vivienda nueva de 3 dormitorios, con una superficie de 77 m2 y en un barrio. Entre enero y julio el índice local acumula un aumento del 25,94%.

Para Enrique Velazco, presidente de la Cámara Empresarial de la Construcción, lo que más ha impactado es el incremento del precio de los materiales y no tanto la mano de obra. Dijo que hay insumos que han subido su precio al ritmo del dólar, por las dificultades de importación, y que también hay faltantes de algunos insumos tales como el hierro de bajo diámetro que es el que más se usa en San Juan, materiales de PVC para instalaciones sanitarias y cables y demás elementos de bronce para instalaciones eléctricas. "Todos han tenido subas que han superado el incremento del dólar y de la inflación. Creo también que es por la ley de la oferta y la demanda, hay poca oferta y en San Juan realmente estamos demandando mucho material porque por suerte el ritmo de construcción es bastante significativo", indicó. El empresario destacó que en sólo un par de meses los incrementos que ha tenido el metro cuadrado lo ubica bastante por encima de la inflación. la que según el INDEC es del 48,8% interanual. Otro factor de relevancia es que en San Juan el costo de construir siempre ha sido un poco superior debido a la zona sísmica, apuntaron desde esa cámara. "De todos modos el incremento porcentual que se ha producido en un año realmente es bastante difícil de explicar, pero fundamentalmente es por el incremento de los materiales y no tanto de la mano de obra que tiene su influencia pero en menor medida" dijo Velazco.

Para algunos especialistas el contexto de incertidumbre que se vive a causa de la pandemia del coronavirus, y las restricciones impuestas por el Gobierno para mitigar el impacto de la enfermedad generan costos adicionales en la construcción: dicen que los protocolos encarecen las obras, las restricciones encarecen la compra de insumos y equipamientos especiales, además de que se produce la interrupción y el reinicio de las mismas por contagios o contactos estrechos, sin un plazo previo aceptado, y todo eso se suma a la situación de la inflación de costos en pesos.

Osvaldo Lucero, desde la Cámara de la Construcción e Inmobiliaria comentó que entre materiales de construcción y mano de obra explican el 70 al 80% del costo de una obra, y que si bien la mano de obra no subió tanto, sí tiene su incidencia en los costos por el tema covid. "Prácticamente hay veces que hay que parar la obra por casos reales o sospechosos y eso tiene un costo. Luego tenés la ineficiencia y el gasto general, ya que se hace más complicado buscar las provisiones que no se encuentran tan fácilmente. Hay un gasto fijo para construir menos metros cuadrados, porque incluso también hay menos demanda", explicó. Lucero además analizó que la disparada del metro cuadrado le juega en contra a las constructoras, a los compradores y clientes, a la mano de obra y a los proveedores, ya que frente al alza inflacionaria, todos se han empobrecido. Señaló además que hay un gasto "brutal" financiero en el medio, que dificulta calcular los costos y beneficios de una obra. "Si hay algo de especulación en esto es para cubrirse porque no se sabe qué va a venir después", analizó refiriéndose a la situación general de la economía.

Incidencias

En el cálculo realizado por el Circot en julio, la incidencia del costo de materiales sobre el costo final del proyecto analizado es del 57,19 por ciento, mientras que el de la mano de obra alcanza el 42,81 por ciento. Se aclara que los porcentajes y cifras son indicativos y se establecieron para una obra determinada.