Esta semana se conoció que el gobierno nacional firmó otro acuerdo de precios de referencia de materiales e insumos para la construcción para la venta en corralones de todo el país, a través de un convenio con las empresas más importantes del sector; que no fue recibido de la mejor manera por parte del mercado local. Referentes consultados en el sector dicen que los planes de control no dan resultados y producen escasez, o piden incentivar la producción antes que regular precios. Algunos aceptan algún aspecto, pero son cautelosos y critican otros. Entre los que lo rechazaron de plano está Osvaldo Lucero, referente del sector en la Cámara de Construcción e Inmobiliaria, quien sostuvo que el plan de regulación "es otra medida innecesaria y de resultado ineficaz". Lucero indicó que la clave es alentar la producción. ""Este tipo de políticas no han resultado nunca, y no van a dar resultado ahora. Es más, desalientan inversiones", opinó. Guillermo Cabrera, vocero del sector Ferreterías en San Juan, también lo criticó. ""No estoy de acuerdo con esta metodología, soy muy defensor de la oferta y de la demanda", dijo; y aseguro que "siempre fracasaron" este tipo de acuerdos. ""Es imposible sostenerlos, más en la construcción donde muchísimos productos se manejan con márgenes de utilidades muy chicos", aseveró. Entre los constructores hay matices. Julian Rins, desde la Cámara Argentina de Construcción, dijo que los precios de referencia son una buena herramienta en un contexto inflacionario "porque permiten tener una vara con qué medir si se están haciendo bien las compras". Pero agrego que servirá más al consumidor que a las empresas y objetó que poner precios a materiales que escasean ""no es una solución, sino que hay que tratar de atender las causas". Para el titular de la Cámara Empresarial de Construcción, Enrique Velazco, el acuerdo puede ser útil para tener una referencia, una guía de precios, "pero tenemos que ver qué precios son y si no están por encima de lo que estamos pagando". El empresario dijo que ""sería útil si los precios son acordes a lo que actualmente estamos pagando en el mercado, y si están incluidos los materiales que se utilizan en San Juan", aseguró.

Del nuevo acuerdo participan empresas productoras como Acindar, Ternium, Loma Negra y Cemento Avellaneda, con las que se establecieron valores de referencia hasta fin de año con revisión y renovación bimestral. Un sondeo en el mercado local -en corralón Ridao en Santa Lucía, en ferretería Cabrera y en una empresa constructora- permitió comprobar que algunos de los precios del listado son superiores a los que existen en San Juan. Por ejemplo, en la provincia la bolsa de cemento oscila entre $650 y $690, y $593 si es por mayor. En el acuerdo se presenta un precio referencial del cemento Loma negra de hasta $1.198. Muchos productos usados en la provincia no están incluidos. Aquí las barras de hierro de 6 mm salen $820 aunque son difíciles de conseguir, las de 8 oscilan entre $800 y $1.100, el ladrillo ronda los $30 y el ladrillón, entre $25 y $27. Los caños de PVC de 110 rondan los $2.200 y el metro de arena a retirar cuesta $1.100. Cabrera dijo que en lo que va del año los precios de los materiales acumulan incrementos del 25%, y hasta del 32% en el hierro.



Aumento anual

83,13 por ciento es lo que aumentó el precio de materiales de construcción en junio 2021 respecto a junio 2020, según Circot.

En lo que va del año

24,4 por ciento subió el precio de materiales desde enero. Circot relevó además que el alza en junio fue de 1,77%.

Según INDEC

2,7 por ciento aumentaron en mayo los precios de los insumos y gastos en la industria de la construcción.