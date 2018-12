En el sector gremial calculan que hay más de 2.500 trabajadores vitivinícolas en la provincia de San Juan, entre los obreros de viña y los de las bodegas.

El inminente inicio de la cosecha se ve opacado esta vez por el tironeo entre la patronal y el gremio que representa a los trabajadores del sector, por el pago del bono obligatorio que estableció el Gobierno nacional.



La Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines (FOEVA) publicó el fin de semana una solicitada donde advierte que "exigirá" a los empleadores del sector -es decir, viñateros y bodegueros- que cumplan con el pago total de 5.000 pesos de la asignación fijada por el decreto presidencial 1.043/18 a los obreros de viña y de bodega.



Pero ante la crisis y recesión, las cámaras que nuclean a los empleadores quieren pagar sólo 2.500 pesos, en dos pagos; y que la otra mitad de la asignación no remunerativa dispuesta por dicha norma sea absorbida con los incrementos otorgados en la paritaria salarial del pasado 1 de octubre.



El tironeo llegó al punto de que el último encuentro entre las partes, el pasado miércoles; terminó sin acuerdo, porque las partes se retiraron sin firmar ningún acta.



Ante ese panorama, ahora reina la confusión y el malestar, porque mientras el gremio insiste en el pago, la patronal indica que no es así, e insta a pagar sólo la mitad, iniciándose un conflicto que no se sabe cómo terminará.



La disputa en San Juan impacta en más de 2.500 trabajadores vitivinícolas.



Angel Leotta, desde la Cámara Vitivinícola que nuclea a las bodegas trasladistas, dijo ayer que el fin de semana las bodegas y establecimientos viñateros sanjuaninos amanecieron con pegatinas indicando que FOEVA advierte que la patronal debe pagar el bono total a los operarios vitivinícolas, algo que el dirigente insiste en que no se hará.



""En la reunión de paritarias en Mendoza la semana pasada se determinó que no correspondía pagar los 5.000 pesos, porque los términos del decreto dicen que cuando hay renegociación salarial se absorbe la asignación. Entonces las cuentas son claras, pero para demostrar la buena voluntad, ofrecemos la mitad", explicó Leotta.



La propuesta patronal es pagar una asignación no remunerativa total de $2.500 a liquidarse a razón de $1.250 con los salarios de noviembre de 2018 y enero de 2019, respectivamente.



Alejandro Novaro, abogado de FOEVA, insiste en lo contrario. "Habían muchos que creen que no correspondía o que el importe era menos, pero participé en una reunión de FOEVA en Buenos Aires, posterior al encuentro con la patronal, y todos firmaron que el bono corresponde pagarlo tal como indica el decreto 1043/2018. Esa norma está vigente, en diciembre el obrero de viña y de bodega tiene que cobrar 2.500 pesos y una cifra similar en febrero", aseguró el profesional.



Agregó que la cifra no puede ser tomada a cuenta de paritarias y explicó que los sueldos de la vitivinicultura son muy bajos y merecen una recomposición. ""Es la actividad más sufrida y la recomposición salarial que han tenido este año es del 15%, nada más", agregó.



Entre tanto, los empleadores están haciendo circular un comunicado en el que sugieren a los asociados abonar con la mensualidad de noviembre $1.250, ""a cuenta de una asignación no remunerativa". A los que ya hayan pagado dicha suma o superior, indican que la consideren también a cuenta del decreto y de futuros aumentos, ""todo ellos a la espera de la resolución final del tema".



Referentes locales



En San Juan, las entidades empresarias que participan en todas las reuniones paritarias con el gremio FOEVA son tres. Por parte de los industriales tienen representación a través de la Cámara de Bodegueros y la Cámara Vitivinícola, mientras que los productores están representados por la Federación de Viñateros

Las partes no llegan a un acuerdo y la patronal sugiere ir realizando "pagos a cuenta".

Qué pasa en el resto de sectores



Un sondeo realizado por DIARIO de CUYO a fines de noviembre, entre diferentes sectores empresarios, reveló que en el actual escenario de recesión, y con constantes actualizaciones salariales por la cláusula gatillo, la mayoría dice que no podrá cumplir con el pago total o parcial de un bono de hasta $5.000 a fin de año como acordó el Gobierno nacional con la CGT. Hasta el momento, el único sector que dijo que lo cumplirá a rajatabla es el comercio. Los empresarios del sector industrial dicen que hay distintas realidades y paritarias en cada sector fabril, y que hará falta un diálogo con los trabajadores para dirimir esta encrucijada porque no todos podrán hacerle frente.



En el sector turístico, que vienen con caída de ventas, aseguran que la idea de pagar un bono es "inalcanzable" para los pequeños y medianos negocios de la provincia. Los supermercadistas deslizan que "algunos pocos" lo podrán pagar, pero la mayoría, no. Y desde las empresas del transporte automotor aseguran que en el caso de que llegue a ser obligatorio, deberán cumplirlo, pero demandará mucho esfuerzo económico en un momento donde la Nación está transfiriendo los subsidios a las provincias