En los últimos dos meses, crecieron un 70 por ciento los reclamos en Defensa al Consumidor por comercios que cobran un sobreprecio a compras con débito o crédito en un pago. El salto coincidió con el inicio de la devolución del IVA a productos de la canasta básica que implementó el Gobierno nacional el pasado 18 de septiembre. Desde esa fecha, recibieron unos 50 reclamos y, de estos, 16 terminaron en multas a pequeños y grandes comercios. Las sanciones fueron de 50.000 a 350.000 pesos, según el tamaño de la empresa y si era o no reincidente.

Juan Sancassani, director de Defensa al Consumidor, confirmó que, en la mesa de entrada de la oficina y a través de los medios existentes (línea de Whatsapp, mail y teléfonos fijos), el aumento en los reclamos se dio a la vez que implementaron la medida nacional. El funcionario explicó que puede deberse tanto a que más comercios empezaron a implementar recargos ilegales como que los consumidores no querían perder el beneficio nuevo. Es que la devolución del IVA permite que en todas las compras digitales de productos alimenticios este valor luego se devuelva a la cuenta bancaria.

Durante el periodo de vigencia de casi dos meses, que se cumplirá el próximo sábado 18, pasaron de tener pocos reclamos al mes, a contar con casi uno por día. En el plazo de los dos meses anteriores, registraron unos 29 hechos de este tipo, por lo que llegar a 50 representó "una suba del 70 por ciento", confirmó el subdirector de la dependencia, Daniel Pérez. De ese último total de casos que recibió la Dirección, hubo 16 comercios multados, aunque no descartan que haya más debido a que no todos los casos tuvieron una resolución y a que los inspectores siguen recorriendo almacenes y supermercados.

En todos los casos en que hubo sanciones, se encontraron con que los comercios le sumaban un porcentaje al valor de la compra a la hora de pagar con las dos modalidades de tarjeta. Eso está prohibido por la normativa comercial, ya que el precio de las compras con débito o crédito en una cuota debe tener el valor de lista. En algunos casos, se toparon con recargos que iban del 10 hasta el 20 por ciento, lo que resultaba en que, por ejemplo, una compra que debía ser de 1.000 pesos, al momento de pagar costaba entre 1.100 a 1.200 pesos.

En cuanto a la modalidad de las sanciones, las dos autoridades de Defensa al Consumidor explicaron que se define según el hecho puntual. Las multas, además, están vinculadas al tamaño del comercio, "ya que el objetivo no es que cierren, sino que no vuelvan a hacer este tipo de maniobras", agregó Pérez, por lo que un almacén de barrio no recibió la misma sanción que una cadena de supermercados. En el caso de reincidentes, estas consideraciones no rigen y reciben penalizaciones mayores. Aunque, según explicaron, la mayoría de los casos son de almacenes que antes no cobraban con sobreprecio.

Otra de las novedades que surgió en el bimestre es que tres personas pudieron hacer una denuncia formal, según explicó Pérez. La diferencia entre estas modalidades es que quienes lograron hacer una denuncia es porque pudieron presentar pruebas, como una foto de un cartel o aviso en el local de que iba a hacer la recarga. En estos casos, explicó el funcionario, el denunciante cuenta con la ventaja de que puede llegar a recibir la devolución de lo que le cobraron extra. Además, los funcionarios suministraron información del resto de las denuncias (ver Este año...).

"El plan de devolución del IVA hizo que el cliente se anime a hacer la denuncia porque le sacan el beneficio" Juan Sancassani - Dir. de Defensa al Consumidor

CIFRA

13 Por ciento de los reclamos de los últimos dos meses fueron por recargas en las compras con tarjeta.

> Este año bajaron casi 10% las denuncias

Durante los primeros 10 meses de 2023, la cantidad de reclamos y denuncias que recibió Defensa al Consumidor fue menor que en el mismo periodo de 2022. El informe hasta octubre indicó que hubo 2.059 denuncias contra las 2.207 del año pasado, según los datos que recopila la dependencia pública. Esto se desprende del informe mensual de la oficina, en el que también detallaron cuáles son las empresas y motivos más comunes de denuncia.

En la comparación interanual, se notó una diferencia del 9,5 por ciento de la cantidad de denuncias acumuladas. El mes con mayores ingresos a la mesa de entrada de 2023 fue marzo, mientras que, el año pasado, fue en agosto, con 266 y 265 respectivamente. La baja del actual periodo empezó a notarse en el segundo semestre.

Los dos periodos tienen como coincidencia que las entidades bancarias fueron las que recibieron la mayor cantidad de denuncias. Sólo en el último mes de octubre, hubo 68 bancos que tuvieron que responder a reclamos de sus clientes. Luego se ubicaron las empresas que se dedican a vender planes de ahorro automotrices y concesionarias, con 19, y tarjetas de crédito y débito con 14.

En el caso de las entidades bancarias, que encabezaron también en 2022 el podio de las más denunciadas, los motivos más comunes son los pedidos de baja de seguros y préstamos que no fueron autorizados y solicitudes de desafectación del Veraz.