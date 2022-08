El Gobierno provincial puso en marcha ayer una línea especial de créditos para el comercio minorista a una tasa de interés del 19,9%, que está más de tres veces por debajo de la correspondiente a la financiación bancaria, que oscila en el 70%. Servirá para la adquisición de mercadería y el monto que se destinará este año es más del doble de los recursos que se habían derivado el año pasado porque en el 2021 fueron $47 millones y ahora se trata de $100 millones, que incluso se pueden llegar a ampliar si resultan insuficientes.

Para los comerciantes interesados hay dos opciones para acceder a los préstamos. Hasta $2 millones es con cheques propios o de terceros. En cambio, hasta $5 millones podrán buscar el respaldo Garantía San Juan. Se trata de una entidad que administra un fondo de garantía de carácter público, formado con recursos públicos provinciales y en el futuro hasta nacionales. En ambos casos tendrán un plazo de devolución de 12 meses, contando con 3 meses de gracia. La calificación crediticia estará a cargo de Fiduciaria San Juan, luego de su análisis de riesgo.

Los beneficiarios podrán ser personas humanas o jurídicas, que posean micro o pequeñas empresas y que den empleo hasta 35 trabajadores.

El sistema de los créditos funcionará con transferencia directa de hasta 4 proveedores por empresa y el monto a financiar será el equivalente a 6 meses de venta, con tope de $5 millones.

Para decidir el apoyo al comercio minoristas, en el Gobierno provincial tuvieron en cuenta que el sector se ha caracterizado históricamente por ser uno de los principales sectores generadores de mano de obra de la provincia, del orden de los 15.000 puestos de trabajo aproximadamente.

Además, este ámbito no ha tenido con anterioridad muchas alternativas de financiación, ni desde el sector financiero privado ni desde el sector público.

Esto se ha debido principalmente a que la necesidad financiera del comercio está más vinculada al capital de trabajo, es decir la mercadería que necesita, y no a la inversión en maquinaria o equipamiento, cuyo destino si tiene más alternativas de financiación en el mercado.

El lanzamiento de los créditos tuvo lugar en la sala del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, durante un acto presidido por el gobernador Sergio Uñac, acompañado por el ministro de la Producción, Ariel Lucero; los intendente de la Capital, Emilio Baistrocchi, y de Rawson, Rubén García; y la secretaria de Industria y Comercio, Adriana Vargas, entre otros funcionarios.

Uno de los expositores fue el titular de la Cámara de Comercio de San Juan, Leonardo Borgogno, quien contó su experiencia personal sobre este tipo de ayudas. Contó que en el pasado ya había adquirido un préstamos a través de Calidad San Juan. "Uno estaba acostumbrado a lo que eran los créditos de los bancos. Pero cuando me tocó hacerlo fue mucho más fácil. La parte operativa fue muy expeditiva y me sirvió muchísimo para iniciar la temporada. Con esta tasa no hay nada en el mercado, no se consigue. Es muy expeditivo, rápido y no es engorroso".

A su turno, el gobernador Uñac puso en valor el servicio que brinda el sector privado sanjuanino y destacó que "las líneas de crédito presentadas en la jornada son producto de agudizar el ingenio para proponer más y mejores herramientas para los sanjuaninos".

El titular de Producción manifestó que "los créditos servirán para poder comprarle a los proveedores, realizar compras al contado, tener un stock de mercadería, protegerse un poco de la inflación y que al consumidor le llegue un precio acorde".

Según se destacó en el acto, los indicadores económicos actuales señalan que la actividad del sector comercial en actualidad es superior a la etapa de pandemia.

PLAZOS

12 Es la cantidad de meses que el comerciante tendrá para devolver el préstamo del Gobierno provincial. Además, contará con 3 meses de gracia sin afrontar el pago



> Las condiciones

Las personas interesadas en acceder a la línea de créditos deberán cumplimentar una seria de condiciones, entre las que se encuentran que la empresa debe estar radicada en San Juan y con domicilio constituido en la provincia, para los efectos judiciales y extrajudiciales que pudieran corresponder. También deberá declarar dirección de correo electrónico donde serán válidas todas las notificaciones tanto durante la tramitación de la solicitud, como así también una vez otorgado el financiamiento.

Toda la documentación que se presente en original y fotocopias deberá estar certificadas ante escribano o por área legal de la Fiduciaria. Y deberá estar firmada por el postulante o representante o apoderado.

Para mayor información, los interesados pueden dirigirse a Fiduciaria San Juan, ubicada en Avenida Córdoba 390 este, de Capital o comunicarse al teléfono 264-4211591 o Whatsapp al 264-6137387. También al link fiduciariasanjuan.com/linea-comercios/.