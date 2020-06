Un informe del Observatorio Vitivinícola Argentino, dependiente de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), publicado por el diario Los Andes, en el que el organismo se atribuye como un logro el buen desempeño de las exportaciones argentinas de pasas de uva, generó la reacción del sector exportador sanjuanino. En una solicitada publicada ayer en este diario y con declaraciones de protagonistas de la actividad, dijeron que lejos de haber ayudado al crecimiento del sector el ente ha "ignorado" las propuestas para acrecentar la producción.

El artículo mencionado destaca que la "importante expansión lograda por Argentina", fue uno de los objetivos del Plan Estratégico Vitivinícola 2020, que impulsa la Coviar". Frente a la postura, Antonio Giménez, presidente de la Cámara de Comercio Exterior de San Juan, sostuvo que "la evolución de las exportaciones de pasas no ha sido por la promoción de la Coviar. Ellos propusieron un plan que nunca se aplicó".

La queja entre los productores y exportadores de pasas, no de ahora, sino desde hace tiempo, es que la Coviar ha venido promocionando el consumo del vino, pero que nunca ha destinado fondos ni incluyó en sus campañas la promoción del consumo y de la exportación de pasas. "Nunca hemos tenido una contraprestación de la Coviar", insistió Giménez, quien aclaró que el sector también realiza aportes económicos al organismo cuando se produce una operación de envío del producto al exterior.

Otro pasaje del informe del observatorio es el que hace referencia a que "la expansión lograda por nuestro país -uno de los objetivos del Pevi 2020- se suma al crecimiento de las exportaciones del 53%, en su valor, y del 22%, en el volumen, durante el período 2015-2019".

Pero los referentes de la actividad en San Juan, que produce el 90% de las pasas del país, sostienen que el crecimiento viene desde el 2002 y no desde el 2015. Y que se debe "al gran esfuerzo del sector privado, sumado al apoyo del Gobierno provincial y de instituciones como el INTA, Senasa y la Universidad Nacional de San Juan", como expresó uno de los referentes del sector exportador local, Carlos Javier Huertas.

El productor sostuvo que "si bien Argentina está dentro de los 10 principales países productores y exportadores, sólo representa el 3% de la producción mundial y el 5% de las exportaciones mundiales. Esto significa que si bien estamos dentro de los 10 principales países, somos unas 10 veces más chicos que los líderes que son Turquía y Estados Unidos".

Giménez sostuvo que "no buscamos la polémica, sólo queremos aclarar que la evolución de las exportaciones de pasas no se han debido a acciones de la Coviar. Por el contrario, en el plan estratégico que se elaboró en el 2012 no fuimos tenidos en cuenta".

Huertas sostuvo que "en el actual contexto, para estar en el mercado internacional, Argentina debe contar con competitividad, calidad e inocuidad. Si hablamos de competitividad debemos saber que los países líderes, como Turquía y Estados Unidos, son quienes marcan los precios en el mundo. Sin calidad e inocuidad no se puede ir a nuevos mercados y en algunos casos sostener los existentes. Gran parte de los actores han apostado a la calidad permitiendo el crecimiento que muestran las estadísticas".

En cuanto a la última cosecha de pasas, fuentes del sector dijeron que en términos sanitarios fue buena, pero en cuanto a volúmenes fue inferior a la del año pasado.

En cuanto a los volúmenes obtenidos, la cosecha récord fue en el 2018 (ver infografía), con 48.000 toneladas métricas recolectadas, pero en el 2029 la cifra cayó a 37.800 toneladas métricas. Y que este año, aunque todavía no están los números definitivos, la cifra será inferior.

San Juan produce el 90% de las pasas argentinas, y le siguen provincias como La Rioja, Mendoza y Catamarca.

Envíos

9.800 La cifra representa, en toneladas métricas, la menor producción de pasas de la provincia desde el 2002 a la fecha y corresponde al 2003, según datos que maneja el sector exportador local.

Mercado

Brasil y Estados Unidos son los principales mercados hacia los que están direccionadas las exportaciones de pasas de San Juan. Para crecer, en el sector sostienen que tienen que mejorar en competitividad, calidad e inocuidad del producto, de lo contrario no lograrán el objetivo.