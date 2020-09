La facturación de consumos eléctricos en Caucete en agosto, que viene más cara porque se tardó una semana en tomar la lectura de los medidores cuando fue el brote de Covid en ese departamento; generó ayer más cruces entre directivos de la Distribuidora Eléctrica de Caucete (DECSA) y el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE). Mientras el interventor de DECSA, Federico Torres, dijo que la modalidad de facturación adoptada se tomó con conocimiento del Ministerio de Obras de la provincia, el gerente del EPRE, Cristian Pelusso, descreyó parte de esa afirmación: "Tomar la decisión de postergar la toma de lectura de medidores, puede ser. Ahora emitir la factura así no creo que haya tenido la anuencia", dijo. El jueves DECSA informó que como las facturas vienen con consumos de 40 días en lugar de 30, y hay quejas de lo usuarios porque están más caras, se decidió ofrecer un plan de pagos en dos cuotas, sin interés.

Paralelamente el EPRE emitió una resolución anunciando una sanción por haber facturado más días de consumo -dicen que debió emitir una boleta con sólo 30 días de consumo- y le ordenó aplicar en esta factura un descuento del 25%. Torres dijo que el término "descuento" confunde a la gente, porque en realidad el usuario pagará este mes el 75% de la factura, pero el próximo mes de septiembre tendrá que pagar el importe restante, con lo cual la anunciada rebaja no es tal. Agregó que la distribuidora seguirá adelante con el plan de dos cuotas, cumpliendo con descontar al menos un 25% del cobro este mes, y cargándolo en la próxima boleta.

Pelusso por su parte opinó que no es contradictorio para la gente que se emitan dos comunicados distintos sobre el mismo tema. "Uno tiene que ver con la posibilidad que está dando la distribuidora para pagar la boleta, y la resolución de este organismo establece lo que la empresa está obligada a hacer, no le puede exigir a ningún usuario el pago de la factura completa", dijo el directivo. Agregó que DECSA también tiene la obligación de ofrecer a todos los usuarios que no puedan pagar facturas eléctricas, un plan de pagos en 6 cuotas, con interés, con excepción del rango beneficiario de tarifa social que es sin interés. En el EPRE también indicaron que no obligarán a la compañía a refacturar, "porque no es compatible con los tiempos".

A su vez, DECSA informó que seguirá adelante con su plan y por lo tanto la factura del periodo agosto 2020, cuyo vencimiento es el 21 del corriente mes, podrá ser abonada en dos cuotas, acordando con la distribuidora un plan de pagos sin interés. Es por esto, que los usuarios que lo deseen, pueden concurrir a la oficina de Planes de Pagos de DECSA, ubicadas en Diagonal Sarmiento 259, Caucete.