Por cuarta vez, las entidades de la industria del vino, viñateros y bodegueros, salieron a confrontar con la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), ahora pidiendo que no sea obligatorio el aporte mensual para sostener la entidad. Y desde el organismo respondieron que no están de acuerdo con el planteo. La que lidera ahora el cruce es Bodegas de Argentina, una cámara empresaria que nuclea a una gran cantidad de establecimientos de todo el país.

El argumento es que "no tiene sentido un impuesto con asignación específica si el mismo destino no se cumple y está en riesgo la misma subsistencia de centenares de bodegas pyme".

Desde la Coviar, el presidente, José Alberto Zuccardi, respondió que "se trata de un planteo oportunista y mentiroso, porque Bodegas de Argentina no representa a 250 establecimientos, como ellos dicen, y porque están haciendo un mal uso de la decisión de los asociados".

Mediante un comunicado, el grupo empresario manifestó que "creemos que hoy es mejor habilitar a las bodegas a suspender voluntariamente la contribución para destinar dichos recursos a necesidades más urgentes, como preservar las fuentes de empleo y disponer de recursos para capital de trabajo".

La Coviar tiene su sustento en el aporte que hacen los bodegueros por los productos que elaboran. Por ejemplo contribuyen con 5,09 centavos por elaborar un litro de vino o mosto, 4,29 centavos por fraccionamiento de cada litro de vino sin indicación de variedades, 7,02 centavos por fraccionamiento de cada litro de vino con indicación de variedades, 26,28 centavos por cada litro de despachado al consumo interno o exportación de mosto concentrado y 4,21 centavos por cada kilo de uva que va a consumo en fresco o a pasa.

El problema es que si el bodeguero no hace el aporte correspondiente, la Coviar le comunica al INV que está en falta y no puede realizar ningún tipo de operación, como fraccionar o mover vinos y menos exportar.

Este es el cuarto enfrentamiento que mantienen bodegueros y viñateros, que sostienen que ellos también son contribuyentes indirectos al funcionamiento del organismo, con la Coviar. El primero, en abril del año pasado, fue el pedido de disolución de la Federación de Viñateros, para achicar el gasto publico y porque la entidad no había cumplido con los objetivos para los que fue creada. El segundo, en junio del año pasado, fue por acompañar o no el acuerdo comercial de Argentina y Brasil con la Unión Europea (UE) para que los productos de ambas partes ingresen a la otra sin aranceles (cero por cero). El tercer cruce se produjo en septiembre porque mediante una nota, y con duros términos, Bodegas de Argentina. la Cámara de Bodegueros de San Juan, el Centro de Viñateros y Bodegueros del Este, la CARPA y Productores de Uva en fresco y Pasas, reprobaron el manejo de la entidad, el destino de los fondos y pidieron la renovación de los miembros. Y ahora, Bodegas de Argentina volvió a la carga. la misma se había alejado de su propósito original al intentar ser una cámara de la industria. "Una parte importante de los recursos aportados a la Coviar no van a la promoción del vino, el propósito original para lo cual se creó", sostienen. Y Zuccardi dice que es un "planteo oportunista en una situación de crisis".

Los otros reclamos al organismo del vino

Además de los cuestionamientos a la Coviar, Bodegas de Argentina reclamó al Gobiernonacional que exceptúe de la cuarentena a las vinotecas de todo el país. El argumento es que las aproximadamente 5.000 vinotecas que existen son todas pymes y un canal de suma importancia para las propias bodegas más chicas, que no tienen la posibilidad de llegar a grandes cadenas de hipermercados, supermercados y otros distribuidores.

El otro reclamo es por la anulación de la prohibición de venta de vino en provincias y municipios. Es porque en cerca de 50 ciudades de 8 provincias se ha prohibido la venta de bebidas alcohólicas bajo el pretexto de que las mismas incitan a la sociabilización en tiempos de aislamiento. Solicitaron también que los municipios revisen esta decisión y reconozcan la legislación vigente, que no ha limitado la comercialización del vino.

>> Las voces de los protagonistas

PABLO MARTÍN - Mesa Vitícola

"Todos los viñateros no quisiéramos tener que ayudar para el pago de este aporte, pero me parece que no es la solución. Me parece que lo primordial en las actuales circunstancias es sacar de la crisis a la industria del vino entre todos".

EDUARDO GARCÉS - Federación de Viñateros

"Como ya lo hicimos en su momento, cuestionando el funcionamiento de la Coviar, ahora adherimos al planteo de este grupo de bodegas, más ahora en plena la lucha contra el coronavirus. Acompañamos la idea de que el aporte sea voluntario".

JUAN JOSÉ RAMOS - Viñateros Independientes

"Todo lo que pasa ahora con la Coviar ya lo veníamos planteando. Incluso hicimos un pedido de inconstitucionalidad. Si el aporte es voluntario, desaparecería al organismo. Siempre lo dijimos, el aporte lo hace el bodeguero, pero se lo deducen al viñatero".

JOSÉ ALBERTO ZUCCARDI - Presidente de Coviar

"Otra vez se pretende dividir a la industria del vino e intentar llevar las decisiones que se deben tomar en la región a las oficinas de Buenos Aires. Además, es un planteo que busca, en definitiva, desfinanciar a la Coviar y no lo vamos a permitir".