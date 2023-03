De El Sol

Esta mañana, en el marco del Desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), realizado en Mendoza en medio de la Fiesta Nacional de la Vendimia, el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, adelantó que desde la semana próxima se ampliará la cobertura para productores afectados por las contingencias climáticas y que el lunes se publicará en el Boletín Oficial un préstamo por 10 millones de dólares. Pero también respondió a uno de los reclamos del sector: se pondrá en marcha un mecanismo de tipo cambio para la vitivinicultura, un "dólar vino".

El funcionario nacional señaló que el encuentro “refleja la convivencia” política, que es “la enorme tarea para los próximos años”. Luego dijo que la Vendimia “está opacada por la caída de la producción, este año esperamos un volumen inferior al 21% respecto a la temporada pasada, que además había sido escasa”, describió.

“El clima nos está castigando”, sostuvo Massa, quien señaló que se ha ido perdiendo superficie productiva. “Dos mil viñedos menos en el país”, graficó. Y agregó, “el cambio climático nos exige ser proactivos, de no serlo, miles de productores podrían desaparecer en los próximos años”.

Pero también defendió la gestión a partir de algunas medidas. “Hemos tomado la decisión de ampliar con más de 583 millones de pesos disponibles a partir de la semana que viene, que se suman a los 50 millones adicionales que ya se habían incorporado en febrero”, anunció.

Massa recordó que el año pasado se había comprometido con la puesta en marcha del Proviar II y adelantó que el lunes estará publicado en el Boletín Oficial fondos por 50 millones de dólares para el plan de la corporación.

Respecto a la pérdida de competitividad por las heladas y el granizo, pero también “por nuestros problemas macroeconómicos, nos han hecho perder mercados”.

Al tiempo que anunció: “Para recuperar la competitividad que nos quitó la sequía y las heladas, vamos a implementar esquemas de incentivo exportador, similares a la soja con las economías regionales, empezando por el vino. Así, desde el 1° de abril, tenemos que tener más vino argentino en el mundo, con la competitividad cambiaria que pone el Estado, y a la vez fortalecer las reservas”, planteó Massa.

Los reclamos del sector

José Zuccardi tuvo su ultimo desayuno al frente de la Coviar. Por ello, hizo un repaso a la gestión para dar paso a su sucesor, el riojano Mario González. Puntualmente, Zuccardi hizo hincapié en el rechazo a la tolerancia cero al alcohol, que actualmente está en el Senado de la Nación.

“Estamos transitando un año muy difícil, por las contingencias climáticos y los factores climáticos. Y se agrega la discusión de la tolerancia cero. Un completo absurdo. La ley que se pretende sacar es demagógica, porque pretende algo que no va a ocurrir” y pidió que no lo aprueben, pero también a las provincias vitivinícolas que no adhieran si la norma se sanciona en el Congreso.

Por su parte, Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, señaló que la vendimia “es el evento productivo federal por excelencia”.

El mandatario norteño sostuvo “tenemos que cambiar la mirada y mirar al resto del país para tener una conciencia federal”. Luego agregó que el cambio climático “es un gran desafío, heladas, granizo, lluvias tardías, sequía ha golpeado a la producción en todo el país”. Pero también destacó que los productores “esperan mucho más de la política” y postuló la experiencia de la liga del norte grande que reúne a gobernadores principalmente peronistas y apenas dos radicales.