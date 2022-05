La minería es una de las actividades que más positivamente contribuye a la generación de divisas del país y presentó su superávit en su balance cambiario para todos los meses comprendidos entre 2003 y 2021, con un aporte total neto de divisas del orden de los US$ 53.813 millones, de acuerdo a un informe del CEPXXI.



Anualizando los promedios mensuales a partir de dicha información, el aporte neto de divisas de la minería alcanzó los US$ 2.857 millones anuales, según se desprende de un documento de trabajo denominado "Cuánto deja la minería en Argentina".



El análisis parte de la cuenta corriente del balance de pagos, es decir que incluyen el comercio exterior de bienes y servicios y la balanza de rentas de la inversión (remisión de utilidades y pagos de intereses), pero no incluyen las transacciones por cuenta capital y financiera (ingreso de divisas vía inversiones extranjeras directas por ejemplo).



Esta es una diferencia con lo que ocurre con el BCRA, en donde se desglosan los flujos de divisas por sector tanto por operaciones ligadas con cuenta corriente como otras ligadas con cuenta capital y financiera.



Así, en las cifras disponibles del período 2017-2019, el ingreso de divisas de las grandes firmas mineras fue equivalente el 87,2% del valor bruto de producción, lo cual se explica por el elevado carácter exportador de estas firmas. De este modo, una parte mayoritaria de las ventas realizadas por las empresas mineras metalíferas resulta en un ingreso de divisas al país.



Considerando el egreso directo de divisas, este fue equivalente al 14,8% de la facturación a partir de las necesidades de importación de bienes (4,9%) y servicios (1,2%) y en concepto de rentas de la inversión tales como dividendos e intereses de endeudamientos contraídos (8,7%).



Si se contabilizan las importaciones de bienes y servicios indirectas –esto es, embebidas en los proveedores nacionales tanto de insumos intermedios como de activos fijos como maquinarias y construcciones– el mencionado 14,8% trepa a un 19,2%.



Del total de compras externas directas de bienes y servicios, las importaciones de bienes de capital e intermedios representaron un 50,2% y un 29,4% respectivamente. Las importaciones de servicios, por su parte, participaron en el 19,2% de las importaciones directas de las firmas, destacándose el rubro de honorarios profesionales (8,9%).