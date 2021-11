El vino no para de reinventarse, y ahora se podrá vender suelto en bodegas y locales comerciales. La noticia fue la novedad en el Día del Vino Argentino, Bebida Nacional, que tuvo ayer a San Juan como epicentro nacional de la celebración. El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez, junto al gobernador Sergio Uñac; le puso la firma ayer a la resolución del Instituto Nacional de Vitivinicultura que autoriza a comercializar al producto insignia del país con la modalidad conocida como "Take away" o en forma directa, en botellones. El nuevo programa se llama "Vino cercano", porque busca que la gente que vive cerca de las bodegas pueda ir con su propio envase, y comprarlo como se hacía antaño. Además, promueve el uso de envases retornables, como forma de colaborar con el medio ambiente y evitar la generación de basura. Y por último, la modalidad llega como una forma más de incentivar el consumo y hacerle frente a la competencia de bebidas gaseosas y cervezas. En junio del 2020 el INV había hecho una prueba piloto para la venta del vino suelto en Río Negro, y ahora resolvió extenderlo a todo el país. Eso sí, la forma en que podrá comercializarse está regulada, y no podrá usarse cualquier envase. Por empezar el vino se podrá vender únicamente en botellones de vidrio o de cerámica vidriada, con una capacidad de 1,9 a 2,5 litros. Estos envases los podrá llevar el consumidor, o pueden ser provistos por la bodega; y deberán llenarse totalmente, no pudiendo venderse por fracción. El objetivo es que el comprador pueda llevar su envase vacío con lo cual reducirá el costo del producto y al mismo tiempo se reduce el impacto ambiental al utilizar envases retornables. "Con esto se contribuye al consumo responsable en el marco de la aplicación de la regla de las tres erres: reducir, reutilizar y reciclar", indica la norma del INV.

Los establecimientos que adhieran a esta modalidad tendrán que inscribirse en el INV -que le otorgará un análisis de libre circulación- y destinar vasijas fijas o móviles, de acero inoxidable, exclusivas para vender el vino suelto. Este vino sólo se podrá vender al consumidor final en el botellón mencionado, el cual deberá ser cerrado con tapones y además se le debe adherir un rótulo-marbete indicando el número de inscripción de la bodega ante el INV, el tipo de vino, el número de análisis de libre circulación y el texto de "prohibida la venta a menores de 18". La bodega fraccionadora podrá adherir opcionalmente al pico de los envases instrumentos de seguridad mediante el uso de obleas o stickers a fin de comprobar su propiedad y trazabilidad. Además se puede sugerir una fecha preferencial de consumo del producto y modalidad de conservación. Implementación en comercios adheridos de venta de vinos vía barriles. Los comercios que venden vino por copas a través de barriles, también podrán venderlo en los botellones autorizados, ya sea para consumo en el local o para llevar. En este último caso, los envases deberán salir cerrados y con los mismos requisitos detallados para las bodegas. El INV abrirá el registro de las bodegas, bares y tiendas de vinos que deseen adherir al sistema, y podrán inscribirse todo tipo de elaboradores de vinos, desde artesanos hasta bodegas.

Los requisitos

Vasija y análisis

La bodega debe tener habilitada vasijas fijas o móviles para depositar exclusivamente los productos que quiera vender con la modalidad conocida como "take away" o en "forma directa". El vino debe poseer Análisis de Libre Circulación otorgados por el INV.

Consumo en el lugar

Las bodegas tendrán también la opción del consumo de vino en el lugar acompañado de alguna comida, para lo cual tendrá que estar habilitada con los permisos municipales correspondientes y resoluciones vigentes del INV para venta de vino suelto.

Los comercios

Los negocios de venta de vinos o comercios adheridos que utilicen la modalidad de venta de vino suelto vía barriles de acero inoxidable (según resolución N 19/2021) deberán informar al INV su intención de expender vinos en botellones retornables.

Convenios, y $100 millones por sequía

El ministro Domínguez tuvo una intensa jornada de actividades en la provincia: inauguró obras de canales, repartió maquinaria a productores y entregó un subsidio de $100 millones para mitigar la crisis hídrica. Por la mañana, también inauguró las jornadas de enoturismo que reunió a industriales con agencias de viajes para diseñar estrategias e incentivar el turismo del vino. En 9 de Julio, al inaugurar la remodelación del canal Benavídez, anunció el aporte de $100 millones antes de fin de año, para acudir en apoyo de los productores sanjuaninos ante la emergencia hídrica. En el acto central por la tarde-noche, en el Teatro del Bicentenario, donde se firmó el convenio de venta de vino suelto, se realizaron dos acuerdos provinciales con paseros y bodegueros. El Ministerio de Producción abrochó el programa ya anunciado para productores de pasas sanjuaninos que exporten por la aduana ubicada en la provincia entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021. Habrá beneficios tanto para la cosecha y acarreo como también para la exportación. Además se firmó otro convenio con la Cámara de Bodegueros para intensificar la promoción y difusión del vino sanjuanino en todo el país. Por último hubo entrega de distinciones a cinco entidades productivas.