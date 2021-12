"Que prendan los pozos, el que todavía no se anime". Esa es la frase con la que el director de Hidráulica, Oscar Coria, confirmó ayer que el Gobierno subsidiará los incrementos sobre el consumo regular en la factura eléctrica, de los productores sanjuaninos que usen sus perforaciones de agua subterránea para regar, a causa del escaso o nulo volumen que corre en los canales por la crisis hídrica. La idea es que ningún regante con derecho a riego de la provincia tenga que afrontar incrementos extra por no disponer del agua superficial que debe distribuir Hidráulica por los canales. Coria dijo que la ayuda ya empezó a regir desde diciembre, ya que las facturas de las distribuidoras eléctricas llegarán dentro de dos meses. Fue decidida en el Ministerio de Obras Públicas, ante la necesidad de agua que tienen los cultivos en este momento, como ayuda al encarecimiento que pueden sufrir las facturas de energía si se usan más las perforaciones.

Aún no está definido si la medida durará sólo los meses que tarden en levantarse las principales cosechas sanjuaninas de uva, tomate y aceituna; o si se extenderá mientras dure la crisis hídrica. Se estudia que el beneficio o compensación se otorgue de manera automática, tal como se aplica ahora el subsidio que reciben todos los sanjuaninos en la boleta de luz. Todos los detalles se están analizando entre la Secretaría del Agua, Hidráulica y el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), y serán anunciados en los próximos días.

La medida viene a poner paños fríos al malestar de productores a los que les restringieron aún más los días de riego para los cultivos, y que en protesta el jueves pasado cortaron la Ruta 20. En Hidráulica aplicaron la semana pasada cortes que no están establecidos en el cronograma de riego y dicen que la decisión la tomó el Consejo de Hidráulica porque no hay agua para entregarles, ya que el río está trayendo menos de los esperado. Por eso no descartan que deban seguir cortando el agua, para evitar que se sequen los diques y lo peor, que no haya para el consumo de la población. De ahí que la estrategia será que todos los productores que tengan perforación la usen más tiempo y el Gobierno se haga cargo del excedente, es decir, una "ayuda compartida".

"Si un productor el año pasado no utilizó el pozo y ahora lo quiere hacer, quiere decir que ahí tendrá un excedente, un mayor consumo de electricidad y va recibir la compensación sobre ese excedente. Y si hay dudas, se va a tomar la factura del año pasado o de los cinco últimos años", anticipó Coria.

Fuentes oficiales dijeron que se decidió aplicar este mecanismo de subsidio ante la imposibilidad de implementar en forma rápida el convenio entre Hidráulica y propietarios de pozos privados, para extraer agua subterránea y volcarla a los canales para el uso común, mediante compensaciones. Esa posibilidad -pedida por los productores- se incorporó por ley hace pocas semanas cuando se prorrogó la emergencia hídrica en la provincia. ""Eso va a llevar un tiempo ponerlo en marcha, entonces se pensó otra acción para ver cómo puede colaborar el Gobierno", dijo una de las fuentes consultadas. Actualmente toda la población de San Juan tiene un subsidio de energía eléctrica (sale una leyenda expresa en la boleta de luz) que vino de las compensaciones que San Juan tuvo a nivel nacional (ver recuadro). De forma similar, se le colocará a los beneficiarios del subsidio agrícola, durante el tiempo que dure la ayuda oficial que está en elaboración.

Respaldo estatal

El subsidio actual

Desde septiembre de este año el Gobierno provincial subsidia la boleta de la luz a los usuarios en forma total hasta diciembre, y desde enero a marzo del 2022, habrá una suba del 4,78%, la mitad de lo que correspondería. La medida fue posible en virtud de la Ley 27.591 (Presupuesto Nacional 2021), que estableció un Programa Especial de Créditos para aquellas distribuidoras sin deuda con CAMMESA al mes de septiembre de 2020. San Juan ha sido una de las beneficiadas con $2.275 millones.

Medidas en marcha

*Perforaciones oficiales: hace unos meses el Gobierno encaró la recuperación de las perforaciones oficiales que estaban abandonadas o en desuso.

*Pozos nuevos: El Gobierno encaró también la construcción de nuevas perforaciones a la vera de canales de riego. Esta acción se hizo en conjunto entre el Departamento de Hidráulica y el Ministerio de la Producción.

*Convenios con pozos privados: Por ley se autorizó a que Hidráulica use los pozos de privados que pudiesen abastecer a la red común de riego. A cambio, el Gobierno iba a dar una compensación en electricidad o arreglo de los mismos. Hay muchos que están en desuso.

* Subsidio eléctrico a todos: la última acción decidida es que todos los productores que tengan pozos, que los hagan funcionar, porque van a darle una compensación sobre el excedente del gasto de energía respecto a otros años.