El dólar oficial cerró hoy con una cotización promedio de $212,72, con una suba de 48 centavos respecto de ayer, en una rueda en la que el Banco Central finalizó la jornada con un saldo negativo de US$140 millones. Parte de la venta de hoy fue explicada por “compras de YPF por US$ 20 millones y por el pago de importación de energía por unos US$ 40 millones”, detalló el analista Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio.



De esta manera, en lo que va de marzo la autoridad monetaria registra un saldo negativo de US$ 1.371 millones.



En lo que respecta al mercado de divisas, el denominado dólar "blue" o informal marcó un retroceso de tres pesos, a $391 por unidad. En tanto, en el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) baja 0,8%, a $396,48; mientras que el MEP cae 0,7%, a $383,26, en el tramo final de la rueda.



En el mercado mayorista, la divisa estadounidense finalizó con un incremento de 36 centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $205,38.



Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $276,53 por unidad, y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, a $350,99.



En tanto, el dólar destinado al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota de 45%- se ubicó en $372,26, mientras que para compras superiores a 300 dólares -y que posee un impuesto adicional de 25%-, se ubicó en $425,44.



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$211 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$324 millones y en el mercado de futuros Rofex US$976 millones.