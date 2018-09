En acción. La empresa liderada por las hermanas Echegaray continúa trabajando en un contexto económico negativo para las industrias electrointensivas.

Salyclor es una compañía de estructura familiar que se dedica a la fabricación de cloro (hipoclorito de sodio) en la provincia de San Juan hace más de 14 años.



Los destinos de la empresa son manejados actualmente por las hermanas Laura y Josefina Echegaray, quienes tomaron la posta de su emprendedor padre. En un contexto económico marcado por la dificultad para las compañías reconocidas como "electrointensivas" (quienes utilizan la luz como materia prima), Salyclor emplea estrategias muy particulares para mantenerse en línea dentro de un contexto de crisis: diálogo sincero y abierto con todo el personal e inversiones continuas para la mejora constante del proceso productivo.



"Nuestro mayor problema en esta tormenta son las tarifas eléctricas, porque usamos la luz para poder producir el cloro que vendemos. Basta decir que desde el 2015 a la fecha el aumento de la luz ha rondado para nuestra empresa el 1.500%. Y como la boleta llega una vez que vos ya consumiste, luego nos cuesta mucho estimar los precios. Pero tampoco podemos trasladar todo el aumento a nuestro producto porque entonces dejamos de ser competitivos", explicó Laura Echegaray.



Y agregó: "Nosotros hemos hecho un acuerdo con el personal y el sindicato para que en temporada baja haya mucha rotación y todos trabajen seis horas. Nuestros empleados son nuestra familia, nos hemos visto crecer mutuamente, hemos pasado crisis como el incendio total de nuestra planta en 2013 y le estamos poniendo todo para pasar esto".

Blindaje. La empresa realiza grandes esfuerzos económicos para mantener operativo a todo el personal en un momento crítico para la industria.

La compañía aprovechó también la temporada invernal para realizar mejoras en el proceso productivo, de esta manera se busca ser mucho más eficiente y reducir cualquier tipo de costo adicional que pueda surgir en cualquiera de las instancias. Sin embargo, desde la empresa informaron que algunas de las compras previstas fueron "frenadas" debido a la creciente escalada del dólar, ya que algunos de los productos químicos que se utilizan en la planta proceden de Brasil, Alemania o China.



"Hemos hecho inversiones con capital propio para mejorar la tecnología en materia de tratamiento de la salmuera e innovación relacionada al desarrollo humano de personal y cuidado medioambiental", comentó Echegaray. Y concluyó: "No me parece un momento acertado para hablar de cifras de inversión ni de cuánto pagamos de luz. Hacemos todo con nuestro dinero, no solicitamos créditos ni tampoco acudimos a los bancos. Obviamente que eso tiene su costo, pero como emprendedores sanjuaninos estamos dispuestos a enfrentarlo así sea resignando ganancias personales por años en pos de los empleados y de la fábrica en general".

Cifra

1.500 fue el porcentaje de aumento acumulado en la boleta de la luz desde 2015 para la compañía sanjuanina que fabrica cloro y derivados.