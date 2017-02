Menos. Además de la baja en las ventas, en el comercio también se observa menos gente y muchos de los que van sólo preguntan los valores de los artículos pero se marchan sin realizar las operaciones.



A poco más de una semana del lanzamiento del plan “Precios transparentes”, que obliga a los negocios a diferenciar los valores de los productos en efectivo de los financiados, los comerciantes y empresarios locales dicen que se ha registrado una caída en las ventas de entre el 25 al 40%, afectando principalmente al rubro de electrodomésticos. En el sector de comestibles y bebidas la merma fue menor, de entre el 15 al 18%, pero también registra una retracción en la compras de los consumidores.



Los datos corresponden a una comparación interanual, es decir que se tuvieron en cuenta las ventas de los primeros días de febrero con igual período del año pasado, y lo atribuyen a que hay mucha incertidumbre en la población y que, ante la duda, muchos deciden postergar la compra hasta que el panorama esté más claro.



La medida oficial entró en vigencia el 1 de febrero pasado, con la intención de que se diferenciaran las compras de contado con las pactadas en cuotas. Según el Gobierno, las cuotas sin interés nunca existieron, ya que como no se hacía la diferenciación, los comercios cargaban el costo financiero al precio que tenía el producto en efectivo. Así, quienes pagaban al contado antes de la medida, estaban ya abonando implícitamente el costo de financiamiento aunque no lo usaran. Pero en la práctica en el comercio local todavía no se notan muchos beneficios de la medida porque sólo se han registrado rebajas en algunos electrodomésticos, en el orden del 10%, en cadenas como Fravega y Musimundo.



Una situación generalizada fue que los gerentes de las grandes cadenas comerciales con sucursales en San Juan se excusaron de hablar por instrucciones recibidas de sus casas centrales. “No podemos decir nada”, fue una constante ante las consultas de este diario. Fue una muestra más de que todavía el plan del Gobierno Nacional tampoco está claro en el sector empresario.



Uno de los que pidió paciencia para empezar a ver los beneficios de la medida fue Guillermo Cabrera, el referente local de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). “Hay que esperar, pero se va a ir avanzando en el tema y el comercio se va a acomodar”, sostuvo.



En la Cámara de Comercio, en cambio, dijeron que todavía no se aprecian cambios. “Al contrario, hay pocas ventas”, dijo Hermes Rodríguez.



A la baja en las ventas por la medida oficial se suma que en particular, febrero es un mes complicado para el comercio en general porque muchos compradores, además de haber realizado adquisiciones en Chile, con precios en electrónica, indumentaria y calzado mucho más bajos, se suma que el presupuesto familiar se achicó por los gastos de las vacaciones. A eso hay que sumarle que ante la proximidad de las clases muchos priorizan la compra de útiles escolares, guardapolvos o uniformes, según los casos.



Otra particularidad del plan “Precios transparentes” es que en el comercio local dijeron que todavía no han recibido la visita de inspectores para controlar el cumplimiento de la normativa. En la Secretaría de Industria manifestaron que tampoco han recibido instrucciones desde la Nación al respecto.



En la CAME entienden que cuando los negocios encuentren dónde está la demanda, si venden menos, van a bajar el contado o “encontrarán nuevas formas de financiamiento que no sean tan onerosas”.

Las voces del sector



Guillermo Cabrera - CAME

“Es prematuro todavía hablar de resultados, pero creemos que la mayoría de los comercios se van a ir acomodando de a poco. Hay que darle un poco más de tiempo al plan para ver los beneficios, pero va a ser positivo para los compradores”.

Hermes Rodríguez - Cámara de Comercio

“A poco más de una semana de la implementación del plan del gobierno podemos decir que todavía no se ven los resultados. Tampoco se aprecian rebajas de precios, salvo en algunos electrodomésticos y además se están registrando pocas ventas”.