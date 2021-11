La incertidumbre por el resultado eleccionario, sumado a la gran brecha existente entre el dólar oficial y el blue, que alimenta expectativas de devaluación; y las trabas al flujo de divisas para importaciones implementada para cuidar las reservas del Banco Central han sido un cóctel explosivo en noviembre: en al menos siete rubros comerciales -en particular aquellos que trabajan con bienes dolarizados- han sido impactados este mes por fuertes e impensados aumentos en las listas de precios de sus proveedores. Un sondeo realizado ayer en la ciudad, reveló que existen remarcaciones y faltantes en luminarias, motos, agroinsumos, muebles, equipos de riego, pinturas y zapatillas deportivas. Uno de los sectores que depende de insumos dolarizados es el eléctrico con gran contenido de cobre. Carlos Martín, desde Car Mar; explicó que octubre acumuló un alza de precios de casi 17% principalmente en cables, llaves de luz, térmicas y luminarias en general. "Este lunes hemos recibido listas nuevas con una suba del 6,5%", dijo ayer y lo atribuyó a que las importaciones se han restringido al máximo. "Nos sorprendió y nos afecta la suba por los clientes con crédito y facturación de cuenta corriente", admitió. El ferretero Guillermo Cabrera coincidió en los aumentos de todo el rubro eléctrico, no así en otros insumos. En el sector de motos informaron que las marcas grandes importadas como Honda subieron sus precios 3% o 4%, pero las fábricas nacionales en un mes acumulan una suba del 15%, pero además directamente han cortado las reposiciones a San Juan y resto del país hasta diciembre. "Estamos en una situación complicada porque no sabemos a que precio vender porque esta en riesgo luego la reposición", dijo un conocido empresario del rubro. Otro insumo que depende de la importación es el de agroinsumos. Fernando Montes, de Agrosoluciones no había sacado el aumento del ultimo mes porque "me llegan dos o tres actualizaciones diarias", admitió y agregó que el problema no es sólo la disparada de precios sino conseguir el producto. "Los agrónomos están buscando alternativas para suplantar muchos insumos que no se consiguen", dijo. Entre los productos más demandados por el agro sanjuanino están el glifosato (bidón de 20 litros) que cuesta $33.500 frente a los $21.000 de agosto pasado, un 59% más. La bolsa de 50 kilos de úrea ($6.500) y al abono triple 15 ($5.700) aumentaron 51,5% y 42,5% respectivamente en el lapso analizado. Montes lo atribuyó a factores internacionales y nacionales, entre esos últimos; restricciones a las importaciones, acceso restringido a dólares para el pago, las elecciones y elevadas tasas de financiamiento.

OTROS RUBROS AFECTADOS

En el local de artículos para el hogar Dismar, informaron que no hay subas en electrodomésticos, pero sí en mueblería que registró un inesperado ajuste del 8% este mes. "Todo lo que es madera subió, y nos dicen que es por los lustres y los herrajes", dijo el gerente del local. Al respecto, el empresario Sergio Lliteras, desde Lliteras Muebles y Maderas, coincidió con el aumento del 8% y agregó que el rubro "sufre un parate en los últimos 45 días" y que "cuesta conseguir melaminas, herrajes, correderas, bisagras y tornillería y todo lo que es importado". Opinó que por las trabas a la importación el poco stock disponible en el mercado sube de precio, que algunos proveedores se están cubriendo porque no saben si luego de las elecciones podrán reponer, y dijo que hay fabricantes que comercializan con un dólar "intermedio" entre el oficial y el informal. "La semana pasada no había melamina blanca porque no dejan ingresar bobinas importadas y lo que se conseguía pasó de $8.000 a $12.000", contó. Un referente del sector fabricante de pinturas dijo que "se están recibiendo aumentos fuertes este mes en aditivos e insumos químicos importados para producir pinturas, que giran sobre el 10% y 15% en dólares. Dijo que se combinan causas logísticas y nacionales. En equipos y sistemas de riego por goteo sufren el mismo problema: Dino Minnozi informó que plásticos y polietilenos cotizan en dólares y que lo que antes valía U$S100 oficiales, ahora valen U$S120. El alza del blue genera incertidumbre de una devaluación, y por las dudas sube el precio para garantizar la reposición", opinó. Añadió que las nuevas listas de precios toman el dólar a $108 o $110, en lugar de los $105 oficiales, lo que significa un aumento de un 4 o 5%.

Se frena envíos de zapatillas al comercio

En el sector comercial minorista denunciaron que no sólo los ha afectado estos días el aumento de precios, sino que además los proveedores de artículos que tienen componentes importados total o parcialmente han frenado los envíos a la provincia como modo de regular las ventas por temor a cambiar su stock por pesos que después no podrán destinar a reposición. El titular de la Cámara de Comercio de San Juan, Hermes Rodríguez, dijo que esto está afectando al rubro zapatillas deportivas, por ejemplo. El dirigente agregó que en noviembre también se cortó la poca financiación que existía. ""Antes recibían cheques por lo menos hasta 30 días, hoy hay que depositar el dinero para que te envíen la mercadería", dijo.