Con una demanda recalentada debido a la expectativa de tasas reales en pesos más acotadas, el dólar profundizó su escalada alcista este miércoles al trepar otros 27 centavos al nuevo récord de $ 19,93 en bancos y agencias de la city porteño.



En algunas entidades financieras, la cotización ya tocó (ICBC) o perforó (Galicia) la barrera psicológica de los $ 20, acumulando en lo que va del mes casi un $ 1 (+5,2%). Al igual que en los últimos días, las ordenes de compra doblegaron por amplio margen a las escasas divisas ofertadas justificando un nuevo salto de la cotización.



Tuvo lugar un día después de que el Banco Central recortara otra vez la tasa de Política Monetaria en 75 puntos básicos y la llevara al 27,25%, y luego de que el lunes pasado el presidente de la entidad,Federico Sturzenegger, diera la señal de que se avizoran retornos reales más acotados que en los últimos meses.



La realidad es que mientras se digiere el nuevo escenario esperado se observa "cierto desconcierto" en el mercado por la suba "tan empinada" que tuvo la divisa en pocos días, comentaron en una mesa de operaciones a ámbito.com. Es que en tanto solo cuatro días, el billete se disparó casi 80 centavos (+4%), desde los $ 19,16 del jueves pasado, ante la atenta mirada del BCRA que por el momento sigue sin intervenir directamente en las operaciones cambiarias.



En el segmento mayorista donde operan los grandes jugadores del mercado, la divisa saltó 32 centavos y medio al nuevo máximo histórico de $ 19,69, registrando su quinto ascenso consecutivo. De este modo, en apenas una semana la moneda acumula un alza de 81 centavos (+4,3%).



La de este miércoles fue otra rueda con gran volumen de negocios, unos u$s 776,6 millones, a partir de la fortaleza de la demanda y la retracción de la oferta, acentuando una tendencia compradora que le permitió alcanzar nuevos máximos históricos.



El recorrido del tipo de cambio en la fecha volvió a ser extenso, con mínimos iniciales en los $ 19,38 y máximos en los $ 19,69 anotados en el último tramo del día. "La demanda por cobertura se mantuvo y por lejos excedió a la oferta disponible haciendo que el precio del dólar reflejara con fuerte suba el mayor interés por dolarizar tenencias", indicó el analista Gustavo Quintana.



"El cambio de expectativas locales y los retoques hacia abajo en el nivel de las tasas de interés de referencia dispuestos por el Banco Central estimulan un apetito por la dolarización de portafolios generando una corrección en los precios del dólar", añadió.



La cotización se mantiene con fuerte tendencia al alza desde mediados de diciembre, con una pequeña pausa en la primera quincena de enero (el 2 tocó un mínimo de $ 18,43), ante la expectativa de una política monetaria más laxa luego de los cambios anunciados en las metas de inflación para este y los próximos años.



Pero en el mercado creen que la volatilidad de los últimos días se irá desinflando con el correr de las semanas. "Con una perspectiva de mediano plazo, y dependiendo del nivel de las tasas de interés, el dólar podría estabilizarse a partir de los ingresos de divisas por las emisiones de deuda en el exterior y el inicio de la cosecha gruesa del agro", resalta un informe de Neix.



En ese marco, desde AdCap Securities Argentina consideran que "existen posibilidades de que el Banco Central continúe con el ciclo 'gradual' de baja de tasas en su próxima reunión programada para el 13 de febrero".



Mientras en Argentina el dólar se disparaba y alcanzaba niveles récords, en el mundo la divisa cotiza en su nivel más bajo en tres años después de que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, dijera que recibía con beneplácito la debilidad de la divisa.



En un quiebre respecto a la alabanza a la fortaleza del dólar, Mnuchin señaló que la debilidad del dólar era positiva para el comercio estadounidense, en comentarios durante el Foro Económico Mundial en Davos, en vísperas a la llegada de Trump a la ciudad turística suiza.



El índice dólar, que mide al billete verde frente a una cesta de seis grandes monedas, cayó bajo el umbral de 90 por primera vez desde diciembre de 2014 el miércoles, y se depreciaba un 0,7%, a 89,46 unidades. En Brasil, en tanto, el real se apreciaba un 1,6% a 3,18 por dólar, ante la expectativa de los inversores de que se ratifique la condena por corrupción contra el expresidente Lula por el escándalo del llamado Petrolao.



En la plaza paralela, por su parte, el blue sube 12 centavos al récord de $ 20, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" aumentó en la víspera 21 centavos a $ 19,38.



Por último, las reservas del Banco Central bajaron ayer otros u$s 31 millones hasta los u$s 63.117 millones.

