El comercio local salió a pedir a los bancos que amplíen el cupo para financiar compras con las tarjetas de crédito, ya que temen que con la entrada en vigencia del plan Ahora 30, y el menor poder de endeudamiento por el límite de crédito bajo de los plásticos, la gente se quede sin cupo y no pueda comprar en el comercio minorista que no participa en este programa.

En esa cruzada se embarcaron la Cámara de Comerciantes Unidos y el Centro Comercial, y el foco se centró en el Banco San Juan, que por ser agente financiero de la provincia tiene bajo su paraguas al grueso de la administración publica. 'Vemos con preocupación que las tarjetas de crédito queden sin uso por un tiempo indefinido. En planes tan largos debemos acotar los tiempos para evitar que se resienta la cadena comercial de las pequeñas y medianas empresas', dijo Marcelo Quiroga, desde Comerciantes Unidos, entidad que hizo la petición al Gobierno provincial.

Por su parte, Claudia Zini, titular del Centro Comercial de San Juan, dijo que el pedido fue dirigido al Banco San Juan y al Supervielle que tiene muchos jubilados provinciales. 'Necesitamos que tengan consideración en aumentar el límite crediticio', indicó.

El pedido surgió tras la puesta en marcha del plan Ahora 30 que permite financiar en 30 cuotas fijas la compra de TV, celulares, aires, heladeras y lavarropas. El alto valor de esos productos, más los intereses, puede fácilmente ocupar, o superar, el límite de crédito de las tarjetas; dejando imposibilitado por muchos meses al cliente para comprar en otros negocios, y eso es lo que teme que pase el comercio minorista. Pero además, los empresarios aseguran que aun sin ese plan a 30 meses, los cupos de las tarjetas están al límite, porque la gente está financiando cada vez los consumos de alimentos en los supermercados, lo que deja fuera de juego al resto de los rubros comerciales.

Quiroga dijo que Comerciantes Unidos presentó una nota en Casa de Gobierno pidiéndole a las autoridades provinciales que intercedan ante las autoridades de su agente financiero, para que este acceda a otorgar mayor poder de endeudamiento a los estatales sanjuaninos. 'Si bien la mayoría de las tarjetas son emitidas por bancos nacionales, aquí tenemos las del Banco San Juan, y los empleados públicos se encuentran bancarizados en esa entidad financiera', dijo. En la nota presentada dice textual que ''a pedido de todos los comerciantes, ampliar el disponible para las compras de los planes Ahora 12 y Ahora 30 de manera que las operaciones no se limiten a estos planes sino también para el comercio en general que no participa en estos programas'. No hubo respuestas desde el Banco San Juan ante la consulta por este tema.

Por su lado, Zini advirtió que sabe que los bancos otorgan un cupo de crédito en los plásticos, de acuerdo a los haberes y el historial crediticio del cliente, 'pero igual vamos a solicitarlo como entidad porque hoy en día es una gran limitación'. Añadió que un pedido similar se canalizará a través de la CAME insistiendo en que se tenga en cuenta la realidad de las provincias. Allí se pedirá además que se permita a las tarjetas provinciales y a los comercios minoristas participar en los programas de hasta 30 cuotas sin interés, para que no queden relegados por las grandes cadenas.

La Cámara de Comercio de San Juan -la otra entidad grande de la provincia- no participa en los pedidos, pero sí coincide en la necesidad de ampliar los límites de las tarjetas. En cambio, su presidente, Leonardo Borgogno, dijo que recomienda a los clientes que hagan el pedido directamente en sus bancos.

Programa nacional

El plan Ahora 30 surgió esta semana para comprar productos de electro y blanco, con un tope de $200.000, que se puede ampliar con los intereses de las cuotas a $400.000. La tasa de financiamiento anual es del 48%.

Más de 6 meses sin actualización

El límite a los gastos con tarjetas lo decide cada banco, y hay un cupo mensual y otro para el pago en cuotas. Algunos lo hacen en forma automática, cada 3, 6 o 12 meses; en función de los antecedentes crediticios de sus clientes.

En la provincia, empleados que cuentan con tarjeta de crédito del Banco San Juan tienen cupos de entre $200 mil a $350 mil. Pero se ignora qué método usa la entidad financiera para aumentar esos cupos.

Desde Comerciantes Unidos aseguran que las ampliaciones de los límites para compras con tarjetas de créditos se han quedado atrasados, que no se actualizan desde hace por lo menos seis meses, lo que es contraproducente con el ritmo de inflación; y que las mejoras salariales que están recibiendo los empleados públicos 'no se ven reflejadas con celeridad en los cupos de las tarjetas'. Añaden que ven con preocupación que se están financiando las compras diarias, es decir, las compras de alimentos con las tarjetas de crédito; y a la gente no le queda cupo para comprar otro tipo de mercadería. ''Si a eso se suma la compra de un teléfono o un televisor que supera los $100.000 pesos o más, en 30 cuotas, a esa persona no le va a quedar cupo para comprar nada más durante todo ese tiempo'', advirtieron en la entidad.