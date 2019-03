Como si la vendimia 2019 no estuviera complicada por la economía y los precios, ahora se sumó otro ingrediente: la eterna pulseada por la registración de los cosechadores y obreros de viña entre el gremio Foeva, que engloba a los trabajadores vitivinícolas, y el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre). Las autoridades locales del gremio han hecho una presentación ante el Ministerio de Producción y Trabajo denunciando sobre el ‘’avance indiscriminado e ilegitimo que actualmente se encuentra realizando el Renatre’’ sobre los empleadores para exigirles en las inspecciones que gestione la libreta rural de sus trabajadores de viña y hacer un aporte económico con destino al fondo de desempleo que administra. ‘’Es una pelea que viene de añares, pero ahora hay empleadores de fincas de Los Berros y de Pedernal que están recolectando documentación para avanzar y frenar las pretensiones de la entidad’’, dijo Emilio Ozan, titular de Foeva. El sindicalista alertó que el Renatre insiste en su pretensión de encuadrar la actividad vitivinícola dentro de la Ley que habla de la registración del trabajador rural, pero aclaró que ‘’el sector vitivinícola se encuentra excluido, y por ende, no existe obligación de los empleadores de dar cumplimiento a ninguna de esas exigencias’’. El nudo del conflicto es porque el Renatre sostiene que los empleadores vitivinícolas deben abonarle la contribución del 1,5% sobre el total de las remuneraciones que prevé la ley 25.191, mientras que en Foeva dicen que eso fue desestimado en el año 2010 ante el Ministerio de Trabajo de la Nación y que los empleadores deben continuar realizando su contribución al Fondo Nacional de Empleo.

La visión del Renatre



En el otro extremo no opinan igual. Oscar Bernard, subgerente de Recaudación del Renatre, dijo que esa contribución ‘’debe ser pagada al Renatre, nada más. Todo empleador vitivinícola debe contribuir al Renatre porque los trabajadores de viñas son trabajadores rurales y porque van a recibir un prestación mayor a la del Anses’’. Agregó que la prestación por desempleo del Anses es de $3.500 mientras que la del Renatre es de $ 7.600 mensuales. ‘’Salvo que Foeva no quiera que sus trabajadores tengan una prestación mejor’’, criticó el directivo. Como respaldo de sus argumentos, agregó que el 14 de febrero pasado el titular de Uatre firmó en San Juan un convenio con las cámaras, que ratifica lo que se suscribió en el año 2011 donde estaban incluidas los vitivinícolas. Según la información difundida ese día, el convenio fue firmado por el Gobernador de la provincia, el secretario de la CGT, la CAME, la Asociación de Viñateros, la Cámara de producción, empaque y comercio frutihortícola (Cepec) y la Cámara Olivícola. ‘’Nosotros por ejemplo no firmamos nada, y seguimos aportando al Fondo de desempleo, no al Renatre’’, dijo Ángel Leotta, desde la Cámara Vitivinícola y titular de la Corporación Vitivinícola Argentina.



La problemática deberá ser solucionada por el Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación. Viviana López Puerta, jefa de la Agencia San Juan de esa cartera, corroboró que Foeva hizo una presentación escrita, denunciando lo que consideran una irregularidad en el proceder del Renatre, y que esa actuación ha sido remitida a través del sistema de gestión de expediente electrónico al Sector Sindicales del Ministerio de Trabajo. ‘’La resolución que se adopte desde nivel central será comunicada a las partes involucradas’’, dijo Puerta.

El conflicto

Rurales

El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) dice que los empleadores vitivinícolas deben gestionar la libreta rural de sus obreros de viña y hacer un aporte económico con destino al fondo de desempleo que administra.



Vitivinícolas

En el gremio Foeva dicen que los empleadores vitivinícolas no están obligados a inscribirse en el Renatre, ni a tramitar libreta de trabajo agrario. Además deben realizar su contribución al Fondo Nacional de Empleo que administra Anses.



Los desempleados

La prestación por desempleo de los trabajadores es diferente según dónde estén registrados: mientras que la prestación que brinda la Anses es de $3.500 el Renatre aumentó a partir del 1 de enero el monto del subsidio un 30,8%, a $7.456 mensuales.