El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, conversó con Jorge Lanata en Radio Mitre y se refirió a la polémica que generó el anuncio de la aplicación de un impuesto al vino.

Consultado por la aplicación del impuesto a la bebida nacional, el funcionario respondió: "¿Es justo que la cerveza tenga y el vino no?".

"Son conversaciones que hay que tener. Vamos a conversar con las provincias productoras de vino y estamos dispuestos a escucharlos", le dijo al periodista.

Consultado si esa conversación significa muchas cosas y no necesariamente eliminar el impuesto. "La cerveza tenía y el vino no. Hay que conversar con todas las cartas sobre la mesa. ¿Es justo que la cerveza tenga impuesto y el vino no", preguntó el ministro.

"Hay impuestos que generan distorsiones que van en el sentido de mejorar la salud pública y a mitigar también el costo de las externalidades negativas que se generan sobre el sistema de salud por el excesivo de algunos productos", puntualizó.