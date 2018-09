Insólito: en esta zapatería cobran todos los zapatos más caros con tarjetas que con efectivo. La diferencia de precios en este calzado es del 34 por ciento. El consumidor puede denunciarlo.

La crisis y las constantes devaluaciones de los últimos meses han hecho que se multiplique una práctica comercial que está prohibida por ley, y que es pasible de infracciones y multas. Se trata de la modalidad de algunos comercios que pretenden cobrar más barato ofreciendo "ofertas" si el cliente paga en efectivo, y le aplican un recargo si el pago de la compra se hace con tarjeta de débito o crédito en un solo pago. La ley vigente indica que sólo se puede cobrar más caro un precio de un bien o producto cuando se lo paga con tarjeta de crédito a partir de dos cuotas o más.



DIARIO DE CUYO realizó una recorrida y constató que esta práctica de venta se da en varios sectores comerciales, desde boutiques y zapaterías ubicadas en las principales arterias céntricas tales como Rivadavia, Mitre y Mendoza por citar algunas, pasando por varias casas de repuestos en la avenida Rawson, algunos locales de comida rápida del centro, peluquerías y hasta supermercados chicos y farmacias. Todos cobran entre un 10 y 15 por ciento más si el cliente en lugar de efectivo paga con tarjeta de débito. Incluso algunos locales lo promocionan con cartelería en las vidrieras como el caso de una conocida zapatería en calle Rivadavia que expone todos sus productos con carteles con el precio en efectivo, y aplica entre un 20 y 34 por ciento más si es con débito o tarjeta de crédito. También se encontraron locales que hace meses exhiben un mismo cartel que dice "el posnet no funciona". Y en la práctica, los clientes están avalando que esto suceda por desconocimiento o porque quieren pagar menos y aceptan ir a hacer cola la cajero para llevar los billetes.



Elias Álvarez, titular de la Dirección de Defensa al Consumidor que depende del Ministerio de Producción, dijo ayer que eso es ilegal, que el comercio es pasible de multas y recomendó a los clientes denunciarlos (ver aparte). También la AFIP dispone de un mecanismo para realizar la denuncia si el comercio ofrece un descuento por pagar en efectivo o no cuenta con terminal de cobro para tarjetas. ""Los comercios están obligados a que el precio que figura como contado, sea el mismo con débito o con tarjeta de crédito en un solo pago. Si el precio de contado efectivo el cliente lo quiere pagar con tarjeta de débito o en pago con crédito, el comercio debe respetarlo", destacó Álvarez. Recordó que la práctica está prohibida porque lo impide la Ley 25.065 que establece normas que regulan los diversos aspectos vinculados con el sistema de tarjetas en Argentina.





El argumento de los comerciantes



Los dueños de los locales argumentan que el lapso que transcurre entre la transacción y la acreditación del dinero, más el costo del posnet o los otros medios de pago por operación son las causas para cobrar un sobrecargo cuando se trata de compras con tarjetas o no implementar su uso. La Nación estableció obligatorio el uso del posnet desde abril pasado. Hermes Rodríguez, titular de la Cámara de Comercio explicó que las tarjetas de crédito cobran al comercio hasta el 2,5% del monto facturado y entre 0,45 y 0,50 % las de débito con posnet inalámbrico. El posnet tradicional llega al 1,2%. Explicó que Mercado Pago y Todo Pago cobran entre 0,45 y 0,50% mientras que Pronto Pago es sin costo para el comerciante. Respecto al plazo de acreditación de los fondos, las de débito se hacen en 48 horas y las de crédito pueden tardar hasta 30 días. Elías Alvarez dijo que esto no se puede tomar como excusa porque los plazos y costos se acuerdan de antemano.

La forma de denunciar ante AFIP o la provincia

* Desde la Administración Federal de Ingresos Públicos destacan que la tarjeta de débito es un medio de pago equivalente al efectivo, por lo tanto no se puede cobrar un monto adicional por su uso en operaciones de compra de bienes o pago de servicios.



* Recordaron que el costo de la implementación del sistema podrá ser computado como crédito fiscal del IVA y que quienes lo instalen por primera vez tendrán bonificado el alquiler del dispositivo por un espacio de dos años.



* Hay varios beneficios al pagar con débito: es más seguro, ya que no se necesita tener dinero en efectivo para realizar el pago, se puede acceder a promociones bancarias y no se pierde tiempo haciendo filas en los cajeros.



* Para denunciar la irregularidad cada local comercial tiene la obligación de exhibir el "Formulario 960 Data fiscal" en un lugar visible, que es de color celeste. Este contiene un código QR, que es un código de barras que almacena datos codificados con su información fiscal. Con un celular hay que escanear ese código y automáticamente será derivado a la información correspondiente a ese local para hacer la denuncia por el celular.



* En la provincia la denuncia se puede hacer en Defensa al Consumidor, que funciona en el Centro Cívico, 4º Piso, Núcleo Nº 5. O al teléfono 4306406 /11



* Defensa al Consumidor constatará si el negocio en falta tiene antecedentes, o no. Si es la primera vez puede que se le haga un acta de constatación y un advertencia de que esta violando la ley. En una segunda vez se labra una infracción y se establecen multas. ""Lamentablemente la inestabilidad actual no le permite al comerciante saber cual es el precio definitivo y algunos se cubren por las dudas. Otros son picaros. Siempre paga el pato el consumidor final que necesita comprar algo si o si", dijo el Defensor del Consumidor.