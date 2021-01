En la actual temporada los departamentos Sarmiento, 9 de Julio, 25 de Mayo, Caucete, Pocito, Albardón y Angaco sufrieron daños en el 2,15% del total de sus viñedos. Esas siete jurisdicciones totalizan en conjunto 34.873 hectáreas de viñedos -según los datos a 2019 publicados en la pagina oficial del INV-, y de casi 2.000 denuncias recibidas desde octubre, el gobierno constató daños de diferente magnitud por esas contingencias climáticas en 750 hectáreas. Esos productores afectados serán asistidos a través del Programa de Asistencia para Contingencias Climáticas, el nuevo seguro agrícola que este año debuta en manos del Estado, en lugar de una aseguradora como era antes. Los eventos climáticos arrancaron el 5 de octubre con una helada tardía. El último hasta ahora fue la granizada del 24 de diciembre. Los porcentajes de daños oscilan entre el 35% y el 55%, según la información oficial. El ministro de Producción, Andrés Díaz Cano, informó que en la actual campaña la Dirección de Riego, Contingencias Climáticas y Economía Agropecuaria ha recibido denuncias por casi 1.700 hectáreas, de las cuales al verificarse con inspecciones se han detectado que son cerca de 750 hectáreas las afectadas con algún daño. Agregó que el porcentaje de daño varía de 35% en adelante según el programa de asistencia que tiene la provincia, y que hay una sola propiedad que registra el 80% de pérdidas. ""Los daños de la mayoría varían entre el 35 y el 55%", indicó. Los principales cultivos afectados son los viñedos, representando más del 85% de denuncias recibidas, mientras que el resto son hortícolas o frutales como tomates o melones. El director de Producción de la municipalidad de Sarmiento, ingeniero agrónomo Jhonatan Pérez, recordó que el granizo del 14 de noviembre afectó a la mayor cantidad de productores y de cultivos que el ocurrido el día 12 de ese mes. Opinó que hasta ahora el clima ha sido muy dañino porque por ejemplo en la primera helada tardía de octubre muchos viñateros pensaron que no habían tenido daños porque todavía no brotaba la planta, y ahora se están encontrando con una disminución del rendimiento. ""Ahora notan la menor cantidad de racimos con menor desarrollo y eso redunda en una menor producción. Muchos productores no denunciaron nada pero terminaron teniendo daños a futuro", aseguró. La última granizada también pareció leve porque vino cargada de abundante agua y la piedra fue chica. Pero desde el área de Producción del municipio de Angaco informaron que hay al menos unas 40 hectáreas de uva para pasa y de Cereza que resultaron dañadas. En esa comuna se reunirán hoy para evaluar el alcance de los daños. Para asistir a los productores que sufran pérdidas por contingencias climáticas este año el Gobierno dispone de $8 millones. El seguro es gratuito y abarca dos franjas de productores: los que tienen de 0 a 6 hectáreas y sufran daños económicos en sus explotaciones, de más del 35% (el porcentaje a partir del cual el Estado gatilla el pago), tendrán una cobertura del 100% de las pérdidas. Los productores de 6 a 20 hectáreas que sufran daños de más del 35%, tendrán un resarcimiento del 70% de los daños.

Así quedaron los racimos en algunos viñedos en los departamentos afectados tras la última granizada del año pasado.

Los eventos que perjudicaron al agro

* Lunes 5 de octubre:

Una helada tardía afectó viñedos y cultivos en Sarmiento, 9 de Julio, 25 de Mayo y Caucete. Los termómetros en el suroeste de Sarmiento marcaron -1,83´C a las 7,15 horas, y en Pozo de los Algarrobos se registró -0,122´C entre las 6,30 y 6,45 horas. Según los especialistas fueron heladas "negras" que se producen cuando la temperatura baja por debajo de los 0º C pero no se forma escarcha, lo que sucede cuando el aire esta seco.

* Domingo 11 de octubre:

Un Zonda produjo un golpe de calor que elevó la temperatura a 40 grados de golpe y había muchos viñedos en floración. Impactó en variedades tempranas como Superior Seedles y Fiesta, quemando los racimos que recién se estaban formando.

* Sábado 14 de noviembre:

Se produjo una granizada que afectó zonas productivas. El temporal impactó en Sarmiento y algunas zonas de 25 de Mayo produciendo daños aunque limitados por zonas.

* Martes 1 de diciembre:

Cayó otra granizada y los departamentos de 25 de Mayo, Sarmiento y Pocito fueron los afectados por el fenómeno climático. Se pudo determinar que una zona muy productiva de 25 de Mayo sufrió muchos daños en sus plantaciones. Abarcó de tres a cuatro kilómetros entre calles 6, 8, 24 y calle San Isidro, de la localidad veinticinqueña de Santa Rosa.

*Jueves 10 de diciembre:

Se produjo la ola de calor más fuerte que se recuerde en la década. Con ráfagas de viento norte, el termómetro llegó a los 40 grados al mediodía de esa jornadas, y supero los 50 grados a las 17, para luego mantenerse en los 45 grados por varias horas.

El resultado fue uvas quemadas en los oasis productivos de Albardón, Pocito, Caucete, 25 de Mayo y 9 de Julio. Afectó principalmente a variedades Fiesta y Flame Seedless, ambas que se destinan principalmente para pasas, pero también algunos productores mencionaron que hay parrales de Cereza también afectados por el fenómeno.

*Jueves 17 de diciembre:

Granizó en seco en la zona este sanjuanina, Caucete y 9 de Julio principalmente. Se esperan consecuencias a mediano y largo plazo, porque el granizo rompió granos maduros y ahora son proclives a la entrada de enfermedades fúngicas. Al día siguiente hubo un ventarrón de Zonda y de Sur.

*Jueves 24 de diciembre:

En la previa de la Navidad, cayó granizo en zonas con viñedos en los departamentos de Angaco, Albardon y Sarmiento. Causó daños de consideración en las propiedades afectadas.