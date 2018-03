El Banco Central debió vender cerca de u$s 850 millones a lo largo de toda la semana para contener al dólar, que terminó estable a $ 20,54 tras haber descendido este viernes cinco centavos en agencias y bancos de la city porteña.



Operadores indicaron a ámbito.com que la autoridad monetaria vendió cerca de u$s 250 millones en la rueda, con lo que lleva desembolsado más de 1.800 millones desde el 5 de marzo, cuando intervino en el mercado por primera vez después de siete meses.



Fue en sintonía con el segmento mayorista, donde la divisa terminó sin variantes a $ 20,21 en la semana, mientras que en la rueda descendió tres centavos y medio.



La divisa volvió a exhibir un recorrido descendente desde el inicio de la jornada, otra vez provocado por las continuas intervenciones del Banco Central en el sector donde operan los grandes jugadores.



Los máximos se anotaron en los $ 20,265 con las primeras operaciones pactadas, dos centavos por encima de los valores registrados en el final anterior. La renovada irrupción del Banco Central en el mercado indujo una caída en la cotización del dólar que, con escasas oscilaciones, perforó a media mañana la barrera de los $ 20,20. En el tramo final de la sesión, se acentuó la baja del dólar y en los momentos cercanos al cierre de operaciones registró mínimos en $ 20,205, el valor más bajo de la semana que terminó hoy.



"El dólar mayorista acumula tres semanas con bajas en su cotización, un fenómeno solo explicable por la acción desplegada por la autoridad monetaria, quien en un giro inesperado abandonó la política de libre fluctuación del tipo de cambio reemplazándola por una estrategia de intervención que deprimió la cotización del dólar y lo alejó significativamente de sus máximos históricos", destacó el analista Gustavo Quintana.



El BCRA, de esta manera, parece decidido a contrarrestar "la demanda surgida a partir de la baja de tasas que se está registrando en las licitaciones de Lebac, si bien es cierto que gradualmente, pero todo apunta a seguir debilitándose aún más, lo que produce un cambio en los inversores de pesos", destacaron desde ABC Mercado de Cambios.



En el mercado de dinero entre bancos, el "call money" operó estable a un promedio del 25,75% TNA y en "swaps" cambiarios se pactaron u$s 236 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para lunes y el martes. Las Lebac en el mercado secundario se operaban al plazo de 26 días a 26,50% TNA y la de 177 días al 25,70% TNA.



En el mercado de futuros Rofex, donde se operaron u$s 934 millones, más del 30 % se operó para fin de mes a $ 20,258 con una tasa implícita del 15,4% TNA y el plazo más largo fue enero, que cerró a $ 23,745 a una tasa del 20,47 % TNA.



En tanto, en la plaza paralela, el blue ascendió cinco centavos a $ 20,94 en la semana (luego de avanzar cuatro centavos en la rueda), según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. Asimismo, el "contado con liqui" subió un centavo a $ 20,30.



Por último, las reservas del Banco Central cayeron el jueves u$s 484 millones, hasta los u$s 61.132 millones.